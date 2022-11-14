25 ngày tới: TOP 3 con giáp tài lộc dư dả, phú quý hanh thông, cát khí dồi dào, công danh - sự nghiệp phất lên không thấy điểm dừng

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 06:53

Tử vi 25 ngày tới, 3 con giáp may mắn khai thông vận mệnh, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vận trình lên hương, tài lộc đầy đủ trong 25 ngày tiếp theo. Con giáp là người khá may mắn lúc sở hữu được cả tiền nong và tình cảm đều đi theo đúng hướng. Tam Hội cục tạo điều kiện cho bản mệnh nhanh chóng hàn gắn được những vết rạn nứt trong mối quan hệ.

Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Dần còn đơn thân nhận được tin vui bất thần. Đào hoa vượng, bạn sở hữu thể tìm thời cơ tốt để phân trần tình cảm của mình với người đấy, đừng để cho thời cơ vụt qua.

25 ngày tới: TOP 3 con giáp tài lộc dư dả, phú quý hanh thông, cát khí dồi dào, công danh - sự nghiệp phất lên không thấy điểm dừng - Ảnh 1
Người tuổi Dần vận trình lên hương, tài lộc đầy đủ trong 25 ngày tiếp theo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 25 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài thịnh vượng. Vận trình sự nghiệp của con giáp sở hữu tín hiệu phát khởi. Bản mệnh được ủy quyền những hạng mục quan trong trong thời kì tới, là thời cơ để thể hiện năng lực và tăng vị trí của mình.

Về phương diện tình cảm, con giáp tuổi Tuất đang yêu thì hãy trân trọng và giữ gìn mối quan hệ tình cảm của mình từ những điều đơn thuần, nhỏ nhặt nhất. Người đang cô đơn sẽ sớm gặp được người phù hợp, như ý muốn.

25 ngày tới: TOP 3 con giáp tài lộc dư dả, phú quý hanh thông, cát khí dồi dào, công danh - sự nghiệp phất lên không thấy điểm dừng - Ảnh 2
Người tuổi Tuất trong 25 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đón nhận tin lành trong 25 ngày tới. Con giáp may mắn sở hữu khả năng cân đối giữa thu nhập và chi tiêu của mình khá tốt. Bạn đủ sắc sảo và khó sở hữu thể bị lợi dụng, cuốn hút bởi những món đồ xa xỉ. Hãy luôn sáng suốt trong việc chi tiêu bạn nhé.

Ngũ hành tương sinh tương trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe lẫn tiền nong. Lúc bạn tỉnh táo và sáng suốt thì những quyết định liên quan tới tình hình tài chính hiện tại cũng khôn ngoan hơn.

25 ngày tới: TOP 3 con giáp tài lộc dư dả, phú quý hanh thông, cát khí dồi dào, công danh - sự nghiệp phất lên không thấy điểm dừng - Ảnh 3
Người tuổi Dậu đón nhận tin lành trong 25 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ 7 ngày 12/11, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, hứng mưa tài lộc, giàu bất thình lình

Sau ngày mai, thứ 7 ngày 12/11, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, hứng mưa tài lộc, giàu bất thình lình

Dưới đây là 3 con giáp phát tài sau ngày mai (12/11), liệu bạn có may mắn là một trong số đó?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 25 ngày tới Tử vi ngày 14/11 tử vi ngày 14/11 của 12 con giáp tử vi 14/11 con giap may man tu vi hom nay

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 30 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 30 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 30 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình