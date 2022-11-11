Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, TOP 3 con giáp vạn sự cát tường, dễ phát tài phát lộc, tiền nhiều như nước, vận số lên hương

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 11:29

Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tử vi dự báo vận số của những con giáp này tăng lên đáng kể. Nhờ vậy mà tiền kiếm được cũng nhiều hơn.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết người tuổi Ngọ sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Bản mệnh có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm. Người tuổi Ngọ được biết có tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Có đôi lúc người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Tuy nhiên, họ cũng là người dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Tử vi dự báo, tỏng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Ngọ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Một số người có thể thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại. Những người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua những khó khăn, công việc của Ngọ sẽ càng đạt được những thành quả nhất định.

Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, TOP 3 con giáp vạn sự cát tường, dễ phát tài phát lộc, tiền nhiều như nước, vận số lên hương - Ảnh 1
Tử vi dự báo, tỏng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Ngọ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết người tuổi Dần có đầu óc linh hoạt. Họ sở hữu năng khiếu xuất sắc về nhiều mặt từ nhỏ. Bên cạnh đó, người tuổi Dần cũng có tâm hồn rất tinh tế, giỏi khám phá những điều mới mẻ. Họ cũng không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Dần được dự đoán sẽ ngày một thành công trong công việc. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng chức, tăng lương. Người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn với những bạn làm ăn uy tín. Không chỉ vậy, Dần còn có quý nhân phù trợ, làm đâu thắng đó, không lo chuyện tiền bạc.

Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, TOP 3 con giáp vạn sự cát tường, dễ phát tài phát lộc, tiền nhiều như nước, vận số lên hương - Ảnh 2
Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Dần được dự đoán sẽ ngày một thành công trong công việc. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng chức, tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết người tuổi Dậu thường là người khôn khéo, hòa đồng, biết đối nhân xử thế. Dậu cũng là con giáp giữ được mối quan hệ hữu hảo với mọi người. Người tuổi Dậu ôn hòa, nhẹ nhàng, dễ cảm thông và hay giúp đỡ người khác. Vậy nên khi gặp khó khăn, người tuổi Dậu thường được người tốt giúp đỡ.

Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Dậu được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình. Lại được thêm quý nhân giúp đỡ nên Dậu sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác. Không chỉ vậy, sự nghiệp của Dậu còn phát triển theo hướng tích cực nhất. Những người làm kinh doanh thì ngày một thịnh vượng, doanh số ngày một tăng lên. Người tuổi Dậu làm việc tận tâm tận lực, công thành danh toại, trở thành niềm tự hào của gia đình.

Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, TOP 3 con giáp vạn sự cát tường, dễ phát tài phát lộc, tiền nhiều như nước, vận số lên hương - Ảnh 3
Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Dậu được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận kề 20/10 âm lịch, 3 con giáp được thần linh che chở, không lo cơm áo gạo tiền, tiền chất đầy ắp, nhiều điều tốt lành

Cận kề 20/10 âm lịch, 3 con giáp được thần linh che chở, không lo cơm áo gạo tiền, tiền chất đầy ắp, nhiều điều tốt lành

3 con giáp này đón những điều tốt lành vào thời gian cận kề ngày 20/10 âm lịch, khó khăn lùi xa, sự nghiệp có tiến triển, cuộc sống không còn đau khổ.

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