Cận kề 20/10 âm lịch, 3 con giáp được thần linh che chở, không lo cơm áo gạo tiền, tiền chất đầy ắp, nhiều điều tốt lành

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 15:32

3 con giáp này đón những điều tốt lành vào thời gian cận kề ngày 20/10 âm lịch, khó khăn lùi xa, sự nghiệp có tiến triển, cuộc sống không còn đau khổ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân rất giỏi vận dụng trí não, dũng cảm trong mọi việc. Họ không bao giờ chịu lùi bước, cũng có cách làm ăn thông minh, giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức trong thời gian tới nhờ tạo dựng được hình tượng tốt trong mắt lãnh đạo.

Thời gian cận kề ngày 20/10 âm lịch, Thân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao, không làm thất vọng sự tin tưởng của cấp trên, đồng thời cũng giành được vị trí ổn định, không lo bị tụt dốc. Con giáp tuổi Thân sẽ yên tâm đương đầu với những thử thách mới mà không gặp sự cản trở, kèn cựa nào. Có thể nói, đây là thời gian cho con giáp này giành chiến thắng lớn nhất. Họ sẽ tiếp tục đón những điều tốt đẹp và có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Cận kề 20/10 âm lịch, 3 con giáp được thần linh che chở, không lo cơm áo gạo tiền, tiền chất đầy ắp, nhiều điều tốt lành - Ảnh 1
Thời gian cận kề ngày 20/10 âm lịch, Thân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao, không làm thất vọng sự tin tưởng của cấp trên, đồng thời cũng giành được vị trí ổn định, không lo bị tụt dốc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có bản chất rất lạc quan, cũng có chí tiến thủ. Họ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để có thể thể hiện năng lực, lấy được sự tin tưởng của lãnh đạo. Con giáp tuổi Hợi sẽ ghi điểm và công việc ngày càng suôn sẻ hơn trong thời gian cận kề ngày 20/10 âm lịch, không còn chịu áp lực nặng nề.

Họ có thể tận dụng cơ hội này để phát triển và đạt được những mục tiêu đã định trước. Làm việc nghiêm túc, con giáp tuổi Hợi đạt hiệu quả công việc xuất sắc, đạt được nhiều thắng lợi mới vào thời gian này. Cuộc sống của họ cũng ngày càng tốt đẹp, khó khăn nào cũng được giải quyết.

Cận kề 20/10 âm lịch, 3 con giáp được thần linh che chở, không lo cơm áo gạo tiền, tiền chất đầy ắp, nhiều điều tốt lành - Ảnh 2
Con giáp tuổi Hợi sẽ ghi điểm và công việc ngày càng suôn sẻ hơn trong thời gian cận kề ngày 20/10 âm lịch, không còn chịu áp lực nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất nghiêm túc và dễ hòa đồng. Họ có năng lực mạnh mẽ, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, không thua kém ai về nhiều mặt. Ở nơi làm việc, con giáp này có thể giải quyết các vấn đề một cách thuận lợi và suôn sẻ. Cận kề ngày 20/10 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ được bao quanh bởi tất cả những điều tốt đẹp.

Trước hết, họ có thể được thăng chức và tăng lương. Con giáp tuổi Ngọ không chỉ giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả mà còn củng cố được mối quan hệ với gia đình, khiến cho mâu thuẫn nguôi ngoai.

Cận kề 20/10 âm lịch, 3 con giáp được thần linh che chở, không lo cơm áo gạo tiền, tiền chất đầy ắp, nhiều điều tốt lành - Ảnh 3
Cận kề ngày 20/10 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ được bao quanh bởi tất cả những điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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