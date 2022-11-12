Tử vi dự báo 3 con giáp "Ôm đồm vất vả" trong 2 ngày tới (13-14/11/2022). Tuổi Mão gánh nhiều thị phi, tai tiếng xui xẻo, cẩn thận có tiểu nhân quậy phá.

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 09:45

Vận trình cuộc sống nhiều vất cả khó khăn trong 2 ngày tới (13-14/12/2022). Nhiều vấn đề rắc rối sẽ bao quanh 3 con giáp này nên cẩn thận lời ăn tiếng nói.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo 3 con giáp 'Ôm đồm vất vả' trong 2 ngày tới (13-14/11/2022). Tuổi Mão gánh nhiều thị phi, tai tiếng xui xẻo, cẩn thận có tiểu nhân quậy phá. - Ảnh 1

Sự xuất hiện của hung tinh Thiên Quan trong tử vi trong 2 ngày tới (13-14/12/2022) của tuổi Mão là lời cảnh báo con giáp này nên tránh những cuộc thị phi, buôn chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Sự xuất hiện của hung tinh Thiên Quan trong tử vi trong 2 ngày tới (13-14/12/2022) của tuổi Mão là lời cảnh báo con giáp này nên tránh những cuộc thị phi, buôn chuyện. Những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt đôi khi làm xấu hình ảnh bạn trong mắt người khác và còn đẩy bạn vào những tình huống bất lợi.

Điềm báo tử vi cũng cho thấy có tiểu nhân quấy phá, bản mệnh làm gì cũng cần thận trọng và nhòm trước ngó sau để tránh mắc bẫy của người xấu. Công việc gặp trục trặc, khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề khiến con giáp này phải vất vả để giải quyết, tiến độ ngày càng trì trệ.

Chuyện tình cảm cũng khiến bạn có nhiều mối bận tâm. Ngũ hành sinh xuất cho thấy, hôn nhân có nhiều bất đồng, tình duyên bị cản trở nên không được như mong muốn. Các cặp vợ chồng bên nhau nhưng lại không thấu hiểu và chia sẻ cho nhau dẫn đến tình cảm rạn nứt.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 18h

Con số may mắn: 54, 67

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo 3 con giáp 'Ôm đồm vất vả' trong 2 ngày tới (13-14/11/2022). Tuổi Mão gánh nhiều thị phi, tai tiếng xui xẻo, cẩn thận có tiểu nhân quậy phá. - Ảnh 2

Tử vi trong 2 ngày tới (13-14/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu chú ý làm việc, động chuyện gì cũng nên bình tĩnh kẻo rước họa.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 2 ngày tới (13-14/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu chú ý làm việc, động chuyện gì cũng nên bình tĩnh kẻo rước họa.

Tình duyên: Vận may về tình cảm rất tốt, có lợi cho việc bày tỏ tình cảm và cầu hôn, những người đang yêu hãy nhanh chóng hành động, cho đối phương biết tình yêu của mình, tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

Công việc: Hành sự nóng nảy, tự kiêu mà phạm phải sai lầm, khó khăn, thậm chí gây ra hậu quả khó cứu vãn, ccần chú ý.

Tài lộc: Vận may tài lộc hôm nay thể hiện trong công việc, tài chính mất cân đối, khó tránh được những khoản chi lớn.

Sức khỏe: Không uống nước trước khi ngủ, sẽ gây ra hiện tượng tiểu đêm.

Giờ tốt trong ngày:7h - 12h

Con số may mắn: 57, 81

Tuổi Dậu 

Tử vi dự báo 3 con giáp 'Ôm đồm vất vả' trong 2 ngày tới (13-14/11/2022). Tuổi Mão gánh nhiều thị phi, tai tiếng xui xẻo, cẩn thận có tiểu nhân quậy phá. - Ảnh 3

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối gian nan vất vả trong 2 ngày tới (13-14/12/2022). Dự đoán người tuổi này sẽ phải đối diện với vô số rắc rối, nào là thị phi, nào là tranh chấp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối gian nan vất vả trong 2 ngày tới (13-14/12/2022). Dự đoán người tuổi này sẽ phải đối diện với vô số rắc rối, nào là thị phi, nào là tranh chấp. Cùng với đó, bản mệnh không đủ sức để giải thích cho mọi hiểu nên vì thế mà dễ dàng xuống tinh thần. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc giảm sút không phanh. Nhắc nhở, con giáp này cần sớm có kế hoạch quản lý tài chính tốt để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu hoặc vay mượn từ người khác. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều chuyện vui. Tam Hợp Quý Nhân nâng đỡ giúp bạn có thể hoàn toàn yên tâm dành thời gian cũng như tâm sức vun vén cho tình yêu của mình. 

Giờ tốt trong ngày: 11h - 20h

Con số may mắn: 4, 89

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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