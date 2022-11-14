Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (15-16-17/11/2022) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc nở rộ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. Tuổi Dần vượt qua mọi khó khắn, tiền bạc tiêu xài thoải mái.

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 07:24

Vận trình tử vi cho thấy ngày trong 3 ngày tới (15-16-17/11/2022) 3 con giáp này ôm trọn tài lộc, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (15-16-17/11/2022) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc nở rộ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. Tuổi Dần vượt qua mọi khó khắn, tiền bạc tiêu xài thoải mái. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (15-16-17/11/2022), nhân duyên của người tuổi Thân rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (15-16-17/11/2022), nhân duyên của người tuổi Thân rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình

Công việc tiến triển khá thuận lợi, bạn chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương. 

Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, mọi người tìm được tiếng nói chung, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, bạn nên mở lòng mình hơn mới mong sớm tìm được hạnh phúc riêng.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 15h

Con số may mắn: 49, 68

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (15-16-17/11/2022) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc nở rộ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. Tuổi Dần vượt qua mọi khó khắn, tiền bạc tiêu xài thoải mái. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (15-16-17/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu khá thuận lợi, có thể một đường tiến tới nếu như đủ thông minh. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (15-16-17/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu khá thuận lợi, có thể một đường tiến tới nếu như đủ thông minh. 

Tình duyên: Mối quan hệ giữa hai người không được gia đình, bạn bè chúc phúc, vẫn cần tìm cách giải quyết vấn đề này, nếu không con đường sắp tới sẽ không dễ dàng.

Công việc:  Nơi làm việc không có kẻ thù thường trực, chỉ cần có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì hoàn toàn có thể phát triển những người xung quanh thành đối tác của chính mình.

Tài lộc:  Tài vận hanh thông, trong tài khoản sẽ có một khoản tiền không nhỏ, tuy nhiên bạn cần chú ý thị trường có thể thay đổi bất cứ lúc nào, bạn phải dứt khoát và mạnh dạn khi có cơ hội để thử.

Sức khỏe: Viêm da cơ địa cần đi khám, đừng nghe lời người khác chữa linh tinh. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 25, 34

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (15-16-17/11/2022) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc nở rộ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. Tuổi Dần vượt qua mọi khó khắn, tiền bạc tiêu xài thoải mái. - Ảnh 3

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (15-16-17/11/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Dần êm xuôi, êm đẹp về mọi mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (15-16-17/11/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Dần êm xuôi, êm đẹp về mọi mặt. Người tuổi này dần dần giải quyết ổn định những khó khăn, vướng mắc trước đó trong công việc. Ngoài ra, những nỗ lực không ngừng của bản mệnh đều được cấp trên ghi nhận trong khoảng thời gian này. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có gì đáng lo ngại trong ngày, bởi bạn hiện đang tiết kiệm để thực hiện những mục tiêu lớn lao hơn trong tương lai. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm bất ổn. Suy nghĩ tiêu cực chính của bạn là nguyên nhân khiến có mối quan hệ giữa bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Do đó, bạn cần cân bằng tốt cảm xúc trước khi nói chuyện với nửa kia. 

Giờ tốt trong ngày: 8h - 12h

Con số may mắn: 18, 39

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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