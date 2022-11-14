Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (15-16/11/2022) 3 con giáp “Tài lộc hoan hỷ” lộc lá dồi dào, công việc khấm khá, vận trình đỏ rực. Tuổi Sửu có thần linh che chở, là con giáp may mắn nhất tuần.

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 08:30

Vận trình ngày càng ăn nên làm ra may mắn không ai bằng của 3 con giáp này trong 2 ngày tới (15-16/11/2022) diễn ra đầy bùng nổ.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (15-16/11/2022) 3 con giáp “Tài lộc hoan hỷ” lộc lá dồi dào, công việc khấm khá, vận trình đỏ rực. Tuổi Sửu có thần linh che chở, là con giáp may mắn nhất tuần. - Ảnh 1

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (15-16/11/2022). Xin chúc mừng tuổi Sửu là con giáp phát tài tuần này.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (15-16/11/2022). Xin chúc mừng tuổi Sửu là con giáp phát tài tuần này. Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh. Nếu nắm chắc cơ hội, bạn vừa có thể thu vào một khoản kha khá, vừa để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn.

Với người làm công ăn lương, phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng trong tuần này khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn thăng quan tiến chức.

Bản mệnh hãy nhanh chóng bắt tay vào thực hiện công việc của mình, gây ấn tượng tốt với lãnh đạo thì cơ hội để thăng chức, tăng lương nằm ngay trong tầm tay.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 25, 30

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (15-16/11/2022) 3 con giáp “Tài lộc hoan hỷ” lộc lá dồi dào, công việc khấm khá, vận trình đỏ rực. Tuổi Sửu có thần linh che chở, là con giáp may mắn nhất tuần. - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (15-16/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu khá thuận lợi, có thể một đường tiến tới nếu như đủ thông minh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (15-16/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu khá thuận lợi, có thể một đường tiến tới nếu như đủ thông minh. 

Tình duyên: Mối quan hệ giữa hai người không được gia đình, bạn bè chúc phúc, vẫn cần tìm cách giải quyết vấn đề này, nếu không con đường sắp tới sẽ không dễ dàng.

Công việc:  Nơi làm việc không có kẻ thù thường trực, chỉ cần có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì hoàn toàn có thể phát triển những người xung quanh thành đối tác của chính mình.

Tài lộc:  Tài vận hanh thông, trong tài khoản sẽ có một khoản tiền không nhỏ, tuy nhiên bạn cần chú ý thị trường có thể thay đổi bất cứ lúc nào, bạn phải dứt khoát và mạnh dạn khi có cơ hội để thử.

Sức khỏe: Viêm da cơ địa cần đi khám, đừng nghe lời người khác chữa linh tinh. 

Giờ tốt trong ngày: 8h - 13h

Con số may mắn: 35, 49

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (15-16/11/2022) 3 con giáp “Tài lộc hoan hỷ” lộc lá dồi dào, công việc khấm khá, vận trình đỏ rực. Tuổi Sửu có thần linh che chở, là con giáp may mắn nhất tuần. - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (15-16/11/2022) cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra thực sự dễ dàng. Vận trình tài lộc tiến triển khả quan. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (15-16/11/2022) cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra thực sự dễ dàng. Khối lượng công việc tăng đáng kể khiến cho người tuổi này bị cuốn vào vòng xoáy áp lực. Lời khuyên tốt nhất tại thời điểm này chính là bản mệnh hãy thực sự bình tĩnh xử lý công việc hợp lý để nâng cao hiệu quả hơn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tiến triển khả quan. Con giáp này quyết định để dành tiền cho những dự định lớn lao hơn trong tương lai, đồng thời những khoản chi tiêu hiện tại thì khá tiết kiệm. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chuyện phiền muộn. Việc không lắng nghe và quan tâm nhau khi nảy sinh mâu thuẫn luôn là nguyên nhân khiến cho mọi cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm. 

Giờ tốt trong ngày: 11h - 17h

Con số may mắn: 65, 84

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Tử vi dự báo vào lúc 10h55 phút sáng ngày (15/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tiền tài đổ về, 99% đầu tư thắng lớn, mua số trúng số.

Tử vi dự báo vào lúc 10h55 phút sáng ngày (15/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tiền tài đổ về, 99% đầu tư thắng lớn, mua số trúng số.

Vận trình công việc, tài chính khởi sắc trong ngày (15/11/2022) diễn ra vô cùng suôn sẻ, có nhiều cải tiến bất ngờ.

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