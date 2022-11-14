Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải "Điềm xấu tài lộc" vào đúng 18h08 phút chiều ngày mai (15/11/2022). Tiền tài tự nhiên thất thoát, tin dữ kéo đến. Tuổi Tỵ cần phải thay đổi những thói quen xấu.

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 08:57

Vận trình tài lộc đột ngột giảm sút vào chiều ngày (15/11/2022). Đường trình sự nghiệp bất ổn, làm ăn trì trệ.

Tuổi Thìn 

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải 'Điềm xấu tài lộc' vào đúng 18h08 phút chiều ngày mai (15/11/2022). Tiền tài tự nhiên thất thoát, tin dữ kéo đến. Tuổi Tỵ cần phải thay đổi những thói quen xấu. - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào đúng 18h08 phút chiều ngày mai (15/11/2022) của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra không ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 18h08 phút chiều ngày mai (15/11/2022) của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra không ổn định. Con đường sự nghiệp hiện đang trong thời điểm nhạy cảm nên người tuổi này cần nỗ lực gấp nhiều lần mới gặt hái được thành tựu nổi bật. Đôi khi, bản mệnh khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi nên có thể dành một ít thời gian để nghỉ ngơi. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu “tụt dốc”. Nhắc nhở, con giáp này cần xác định đâu là việc mình nên chi, hào phóng được nhưng cũng cần có giới hạn nhất định nếu không muốn rơi vào cảnh “khủng hoảng” tài chính một lần nữa. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm thay đổi theo chiều hướng tốt. Sau khoảng thời gian dài tìm hiểu, các cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Tình cảm vợ chồng không vì những tác động bên ngoài mà lạnh nhạt, xa cách nhau. 

Giờ tốt trong ngày: 13h - 16h

Con số may mắn: 10, 30

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải 'Điềm xấu tài lộc' vào đúng 18h08 phút chiều ngày mai (15/11/2022). Tiền tài tự nhiên thất thoát, tin dữ kéo đến. Tuổi Tỵ cần phải thay đổi những thói quen xấu. - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào đúng 18h08 phút chiều ngày mai (15/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế hư hao

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 18h08 phút chiều ngày mai (15/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế hư hao, đừng giữ những thói quen xấu, phải thay đổi. 

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay ổn định, hãy dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia, đừng lúc nào cũng lấy công việc bận rộn làm cái cớ. Nếu hai người thiếu sự đồng hành và giao tiếp, sẽ không thể đi lâu dài.

Công việc: Vận trình sự nghiệp kém, đi muộn đã thành thói quen, không giúp ích gì cho công việc, dễ bị đào thải.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay không tệ, đừng tham gia một số cuộc tụ tập không cần thiết sẽ không mang lại tài khí, hao tài tốn của.

Sức khỏe: Ổn định, không có vấn đề gì nhiều, cẩn thận dị ứng.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 17h

Con số may mắn: 13, 20

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải 'Điềm xấu tài lộc' vào đúng 18h08 phút chiều ngày mai (15/11/2022). Tiền tài tự nhiên thất thoát, tin dữ kéo đến. Tuổi Tỵ cần phải thay đổi những thói quen xấu. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào đúng 18h08 phút chiều ngày mai (15/11/2022). Tương Xung tác động, người tuổi Sửu nên cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định quan trọng

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 18h08 phút chiều ngày mai (15/11/2022). Tương Xung tác động, người tuổi Sửu nên cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, nhất là khi bạn lại là người giữ chức vụ cao trong công ty, đơn vị. Đừng để những quyết định nóng nảy của mình khiến cả tập thể vướng vào rắc rối.

Với những người trẻ tuổi, khi bạn cảm thấy sự nghiệp của mình đang rất bấp bênh, thậm chí đánh mất phương hướng của mình, bạn hãy tâm sự với người giàu kinh nghiệm hơn mình. Chắc chắn họ sẽ cho bạn những người khuyên hữu ích.
Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 10h

Con số may mắn: 29, 93

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Tài lộc lao đao" trong 2 ngày tới. Vận trình xuống sắc gặp nhiều mâu thuẫn. Tuổi Sử u bị kẻ xấu lợi dụng.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Tài lộc lao đao" trong 2 ngày tới. Vận trình xuống sắc gặp nhiều mâu thuẫn. Tuổi Sử u bị kẻ xấu lợi dụng.

Vận trình không mấy tích cực của 3 con giáp này trong 2 ngày tới. Tài lộc đi xuống, có kẻ xấu rình rập, không có tính kỹ luật rất dễ bị sa thải.

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