Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng rực. Nhìn chung, những hạng mục đầu tư của con giáp này đều thu về kết quả tốt, nhờ đó mà nâng cao được nguồn tài chính hiện tại.

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022) con đường sự nghiệp của tuổi Dần không đáng lo ngại. Dù rằng công việc của người tuổi này chưa có dấu hiệu tăng tiến song vẫn duy trì ở mức ổn định. Những công việc đòi hỏi tính chính xác cao đòi hỏi bản mệnh tỉ mỉ và tập trung cao độ mới có thể hoàn thành tốt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm cũng rất ổn định. Bạn luôn trân trọng mỗi khoảnh khắc ở bên nửa kia, đồng thời còn cố gắng tạo dựng nhiều kỷ niệm đáng nhớ giữa cả hai. Chắc hẳn là người ấy sẽ rất hạnh phúc khi gặp được bạn trên đời này.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế tốt hơn, tuy nhiên phải có cái nhìn chính xác về khả năng của bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế tốt hơn, tuy nhiên phải có cái nhìn chính xác về khả năng của bản thân.

Tình duyên: Hiện tại đa số mọi người đều bị ngoại hình thu hút, vì vậy bạn phải học cách ăn mặc chỉnh tề, như vậy mới thu hút được nhiều sự chú ý của người khác phái.

Công việc: Bạn nên phân tích điểm mạnh và điểm yếu của bản thân nhiều hơn và phát huy hết sức mạnh của mình, đặc biệt là ở nơi làm việc mà sự cạnh tranh vẫn còn tương đối lớn. Đừng luôn so sánh điểm yếu của bạn với điểm mạnh của người khác.

Tài lộc: Tốt, có thể tiết kiệm được nhiều tiền, số tiền đã vay đều có thể lấy lại được.

Sức khỏe: Đường tiêu hóa có vấn đề, đừng ăn nhiều đồ sống, lạnh.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022), Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Thìn chăm chỉ làm việc ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022), Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Thìn chăm chỉ làm việc ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo, nhờ vậy mà thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại hơn, giúp khẳng định vị thế.

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tin tưởng hết mức của nhân viên cấp dưới. Bạn quan tâm đến mọi người nên luôn sắp xếp đúng người đúng việc, để ai cũng có cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình.



Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên lui tới, tiếp xúc, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi và đồ vật này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 33, 79

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.