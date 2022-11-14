Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022) 3 con giáp may mắn ngập tràn, 96% trúng độc đắc, vàng bạc rủng rỉnh. Tuổi Dần có quý nhân phù trợ, thăng cấp trong sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 09:52

Vận trình đỏ rực vào 8h24 phút chiều ngày (16/11/2022 ) tài lộc khởi sắc 3 con giáp cứ thế lượm tiền vào túi.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022) 3 con giáp may mắn ngập tràn, 96% trúng độc đắc, vàng bạc rủng rỉnh. Tuổi Dần có quý nhân phù trợ, thăng cấp trong sự nghiệp - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022) con đường sự nghiệp của tuổi Dần không đáng lo ngại.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022) con đường sự nghiệp của tuổi Dần không đáng lo ngại. Dù rằng công việc của người tuổi này chưa có dấu hiệu tăng tiến song vẫn duy trì ở mức ổn định. Những công việc đòi hỏi tính chính xác cao đòi hỏi bản mệnh tỉ mỉ và tập trung cao độ mới có thể hoàn thành tốt. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng rực. Nhìn chung, những hạng mục đầu tư của con giáp này đều thu về kết quả tốt, nhờ đó mà nâng cao được nguồn tài chính hiện tại. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm cũng rất ổn định. Bạn luôn trân trọng mỗi khoảnh khắc ở bên nửa kia, đồng thời còn cố gắng tạo dựng nhiều kỷ niệm đáng nhớ giữa cả hai. Chắc hẳn là người ấy sẽ rất hạnh phúc khi gặp được bạn trên đời này. 

Tuổi Mão

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022) 3 con giáp may mắn ngập tràn, 96% trúng độc đắc, vàng bạc rủng rỉnh. Tuổi Dần có quý nhân phù trợ, thăng cấp trong sự nghiệp - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế tốt hơn, tuy nhiên phải có cái nhìn chính xác về khả năng của bản thân. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế tốt hơn, tuy nhiên phải có cái nhìn chính xác về khả năng của bản thân. 

Tình duyên: Hiện tại đa số mọi người đều bị ngoại hình thu hút, vì vậy bạn phải học cách ăn mặc chỉnh tề, như vậy mới thu hút được nhiều sự chú ý của người khác phái.

Công việc: Bạn nên phân tích điểm mạnh và điểm yếu của bản thân nhiều hơn và phát huy hết sức mạnh của mình, đặc biệt là ở nơi làm việc mà sự cạnh tranh vẫn còn tương đối lớn. Đừng luôn so sánh điểm yếu của bạn với điểm mạnh của người khác.

Tài lộc: Tốt, có thể tiết kiệm được nhiều tiền, số tiền đã vay đều có thể lấy lại được.

Sức khỏe: Đường tiêu hóa có vấn đề, đừng ăn nhiều đồ sống, lạnh. 

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022) 3 con giáp may mắn ngập tràn, 96% trúng độc đắc, vàng bạc rủng rỉnh. Tuổi Dần có quý nhân phù trợ, thăng cấp trong sự nghiệp - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022), Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Thìn chăm chỉ làm việc ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 8h24 phút sáng ngày (16/11/2022), Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Thìn chăm chỉ làm việc ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo, nhờ vậy mà thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại hơn, giúp khẳng định vị thế.

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tin tưởng hết mức của nhân viên cấp dưới. Bạn quan tâm đến mọi người nên luôn sắp xếp đúng người đúng việc, để ai cũng có cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình.


Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên lui tới, tiếp xúc, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi và đồ vật này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 33, 79

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Tài lộc lao đao" trong 2 ngày tới. Vận trình xuống sắc gặp nhiều mâu thuẫn. Tuổi Sử u bị kẻ xấu lợi dụng.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Tài lộc lao đao" trong 2 ngày tới. Vận trình xuống sắc gặp nhiều mâu thuẫn. Tuổi Sử u bị kẻ xấu lợi dụng.

Vận trình không mấy tích cực của 3 con giáp này trong 2 ngày tới. Tài lộc đi xuống, có kẻ xấu rình rập, không có tính kỹ luật rất dễ bị sa thải.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 3 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 4 giờ 3 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách