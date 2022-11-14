Tử vi dự báo vào lúc 14h09 phút sáng ngày (17/11/2022) 3 con giáp có “Thần tài đỡ đầu” đường tài lộc tăng cao, sự nghiệp rực rỡ, tiền bạc chất đóng.

Tử vi dự báo vào lúc 14h09 phút sáng ngày (17/11/2022), vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra thuận lợi, hanh thông. Nhờ vận Quý Nhân nên người tuổi này dù làm việc gì cũng đều “xuôi chèo mát mái”

Tử vi dự báo vào lúc 14h09 phút sáng ngày (17/11/2022), vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra thuận lợi, hanh thông. Nhờ vận Quý Nhân nên người tuổi này dù làm việc gì cũng đều “xuôi chèo mát mái”, đồng thời còn được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ hết mình mỗi khi gặp khó khăn trong công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm như mong đợi. Dù là người độc thân hay người đã lập gia đình đều cũng được đào hoa nâng đỡ trong ngày hôm nay.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 18h

Con số may mắn: 24, 40

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo vào lúc 14h09 phút sáng ngày (17/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế tốt hơn, làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào lúc 14h09 phút sáng ngày (17/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế tốt hơn, làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay khá ổn, con người phải giữ vững cá tính của mình, dù yêu sâu đậm cũng không nên vì đối phương mà thay đổi hoàn toàn.

Công việc: Một ngày thuận lợi ở công ty, rất hòa thuận với đồng nghiệp và lãnh đạo xung quanh, học hỏi được nhiều điều từ mọi người, gặp khó khăn cũng được giúp đỡ.

Tài lộc: Có kế hoạch tài chính và ghi chép các khoản chi tiêu tiền bạc, biết cách trân trọng những đồng tiền.

Sức khỏe: Khá tốt, vận động hợp lý, cơ thể được thư giãn.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 12h

Con số may mắn: 69, 95

Tuổi Tị

Tử vi dự báo vào lúc 14h09 phút sáng ngày (17/11/2022). Chính Quan phù trợ, người tuổi Tị càng vất vả, xông xáo thì thu hoạch lại càng lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào lúc 14h09 phút sáng ngày (17/11/2022). Chính Quan phù trợ, người tuổi Tị càng vất vả, xông xáo thì thu hoạch lại càng lớn. Với người làm công ăn lương, bạn hãy xung phong nhận trách nhiệm về mình, đừng ngại rèn luyện bản thân trong những nhiệm vụ khó, bởi bạn sẽ phát triển vô cùng nhanh chóng.



Với người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn làm quen được với những đối tác lớn, đối phương sẽ nâng đỡ và là đòn bẩy để bạn vươn lên. Hôm nay, đồng tiền có thể chưa chảy vào túi tiền bạn ngay lập tức, song tương lai thì vô cùng hứa hẹn.



Hỏa sinh Thổ, người độc thân nhanh chóng nhận thấy ai là người thực sự chân thành với mình. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc, trò chuyện thường xuyên hơn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 10h

Con số may mắn: 34, 45

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