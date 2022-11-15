Tử vi dự báo 3 con giáp được được "Tam Hợp che chở" ăn nên làm ra trong ngày (18/11/2022). Tuổi Dần tài vận thay đổi, thăng chức tăng lương

Tử vi dự đoán trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp, tuổi Tý được Tam Hợp che chở nên làm gì cũng suôn sẻ và thuận lợi.

Tử vi dự đoán trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp, tuổi Tý được Tam Hợp che chở nên làm gì cũng suôn sẻ và thuận lợi. Sự nhiệt huyết trong công việc của bạn ghi điểm trong mắt mọi người, đồng nghiệp xung quanh và cấp trên đều rất hưởng ứng. Tinh thần cầu tiến của bạn lại nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sự tinh tế trong cách giao tiếp có thể phần nào làm giảm sự căng thẳng tại nơi làm việc. Bạn hãy cố gắng hòa đồng với mọi người nhằm tránh những thị phi không đáng có. Khi muốn góp ý bất cứ điều gì, dù bạn có ý tốt thì cũng nên lựa chọn lối diễn đạt uyển chuyển để truyền tải đúng ý mình.

Hôm nay cũng là ngày đường tài lộc của Tý vượng phát, khả năng kiếm tiền của bản mệnh được phát huy triệt để. Lại thêm có người soi đường chỉ lối nên bạn có thể tìm được mối làm ăn lớn, tài lộc thu được trong ngày không hề ít, tha hồ chi tiêu theo ý muốn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 12h

Con số may mắn: 34, 59

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán trong ngày (18/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Sửu thăng tiến. Con giáp này chỉ cần dành sự tập trung cao độ cho công việc sẽ nhận được thành quả xứng đáng Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong ngày (18/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Sửu thăng tiến. Con giáp này chỉ cần dành sự tập trung cao độ cho công việc sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng chỉ cần kiên trì sẽ nhanh chóng vượt qua.

Tài vận: Vận trình tài lộc cân bằng. Con giáp này có nhiều khoản cần chi nhưng lại không có nhiều nguồn thu mới nên rơi gặp chút khó khăn về tài chính. Bản mệnh nên nỗ lực tìm kiếm những cơ hội mới hoặc nhờ sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không được như ý. Chính Ấn chiếu mệnh khiến bạn cảm thấy khó có thể dung hòa với đối phương. Hai bạn luôn đưa ra những quan điểm trái chiều dẫn đến mâu thuẫn kéo dài.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 13, 30

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần có tiếp xúc với người khác và nắm bắt cơ hội kiếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần có tiếp xúc với người khác và nắm bắt cơ hội kiếm tiền.

Tình duyên: Không nên chơi bời lêu lổng với mọi đối tượng, có người khó tính, khi đã phát hiện chỉ chơi bời thì dễ đi đến cực đoan.

Công việc: Bạn sẽ có vận trình tốt trong sự nghiệp, tự tin và có tinh thần cao, có thể đối mặt với công việc với thái độ lạc quan và tích cực, thích hợp để thể hiện bản thân và dễ nổi bật.

Tài lộc:Tài lộc hôm nay chiếu mạng, có nhiều cơ hội kiếm tiền, dù làm việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ, vận trình vô cùng suôn sẻ, gặp bất ngờ.

Sức khỏe: Cổ vai gáy đau nhức mỏi thì nên xem lại tư thế ngồi, tư thế ngủ.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 33, 48

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