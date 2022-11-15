Tử vi dự báo 3 con giáp được “Thần tài gửi lộc” vào đúng 15h09 phút chiều ngày (18/11/2022) vạn sự như ý, nhiều điều may mắn, ăn nên làm ra, 91% trúng độc đắc.

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 08:00

Vận trình ngày (18/11/2022) tài chính, công việc của 3 con giáp này trên đà thăng tiến, lương thưởng tăng cao. Tuổi Sửu thành công vang dội, quý nhân phù hộ.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo 3 con giáp được “Thần tài gửi lộc” vào đúng 15h09 phút chiều ngày (18/11/2022) vạn sự như ý, nhiều điều may mắn, ăn nên làm ra, 91% trúng độc đắc. - Ảnh 1

Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Tử vi cho biết, con giáp này có những cơ hội kiếm tiền tuyệt vời để gia tăng nguồn thu nhập cho mình nhờ gặp Quý Nhân trợ vận. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 15h09 phút chiều ngày (18/11/2022) mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 18/11 diễn ra lúc thăng khi trầm. Tâm hồn phong phú, vốn ngôn ngữ dồi dào giúp người tuổi này có được nhiều ý tưởng trong công việc. Song, may mắn vẫn chưa thể “mỉm cười” nên bản mệnh hãy cố gắng nhiều hơn nữa. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Tử vi cho biết, con giáp này có những cơ hội kiếm tiền tuyệt vời để gia tăng nguồn thu nhập cho mình nhờ gặp Quý Nhân trợ vận. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm nhận tín hiệu kém sắc. Cảm xúc mãnh liệt khiến cho bạn đôi khi thể hiện tình cảm có phần hơi thái quá. Điều này dễ dàng khiến cho người ấy có cảm giác bị vồ vập, bức bách. 

Giờ tốt trong ngày: 11h - 14h

Con số may mắn: 34, 70

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo 3 con giáp được “Thần tài gửi lộc” vào đúng 15h09 phút chiều ngày (18/11/2022) vạn sự như ý, nhiều điều may mắn, ăn nên làm ra, 91% trúng độc đắc. - Ảnh 2 

Tử vi dự báo vào đúng 15h09 phút chiều ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu làm gì cũng hanh thông, được quý nhân phù trợ

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 15h09 phút chiều ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu làm gì cũng hanh thông, được quý nhân phù trợ.

Tình duyên: Vận trình tình cảm tốt đẹp, người độc thân thích hợp để tỏ tình, sẽ có một mối tình tuyệt vời, đối với những người đã có bạn đời, muốn hôn nhân bền vững, hạnh phúc thì sự giao tiếp và bao dung là điều cần thiết.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, được đồng nghiệp giúp đỡ trong nhiều việc nên khá dễ dàng, đồng thời tạo được nền tảng vững chắc cho bản thân.

Tài lộc: Dễ dàng có được của cải, được quý nhân phù trợ, ngoài ra chiến lược đầu tư kiên định và đều đặn sẽ khiến bạn thu được nhiều lợi nhuận, tài lộc tăng cao .

Sức khỏe: Trời hanh hao, nên uống nhiều nước hơn. 

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 46, 66

Tuổi Tý

Tử vi dự báo 3 con giáp được “Thần tài gửi lộc” vào đúng 15h09 phút chiều ngày (18/11/2022) vạn sự như ý, nhiều điều may mắn, ăn nên làm ra, 91% trúng độc đắc. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào đúng 15h09 phút chiều ngày (18/11/2022), người tuổi Tý sẽ có cơ hội đổi đời, đón tiền bạc rủng rỉnh đổ về túi nhờ có tài tinh chiếu mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 15h09 phút chiều ngày (18/11/2022), người tuổi Tý sẽ có cơ hội đổi đời, đón tiền bạc rủng rỉnh đổ về túi nhờ có tài tinh chiếu mệnh. Đây là lý do bạn nằm trong số các con giáp phát tài đấy nhé.

Người làm kinh doanh buôn bán được dự đoán sẽ gặp may mắn hơn cả. Bản mệnh tha hồ hưởng lộc từ nguồn tài khí đang rất vượng của mình.

Tài vận của người tuổi này tăng vọt, cơ hội giàu lên nằm trong tầm tay. Vận may ập đến đảm bảo cho con giáp này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc chi tiêu.

Với người làm công ăn lương, tuy không có khoản thu cụ thể ngay trong ngày như người kinh doanh, nhưng công việc của bạn vẫn khá suôn sẻ, làm đâu xong đấy, nhiệm vụ được hoàn thành một cách trọn vẹn. Công việc hanh thông nên tài chính cũng sớm được cải thiện.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 13h

Con số may mắn: 30, 50

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Vận trình tài chính ảm đạm" trong 4 ngày tới. Sự nghiệp khó thăng tiến, tuổi Tỵ phải đón nhận tài hoạ mất mát lớn.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Vận trình tài chính ảm đạm" trong 4 ngày tới. Sự nghiệp khó thăng tiến, tuổi Tỵ phải đón nhận tài hoạ mất mát lớn.

Vận trình có nhiều biến động tiêu cực trong 4 ngày tới mà 3 con giáp này phải đối mặt. Tuổi Ngọ nên chi tiêu tiết kiệm, vì có thể mắc phải một số bệnh nên dành khoản chi cho sức khoẻ

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