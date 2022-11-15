Tử vi dự đoán vào lúc 9h19 phút sáng ngày (16/11/2022) 3 con giáp có “Tài lộc ngập tràn” đón nhận nhiều tin hỷ, sự nghiệp rực rỡ, tiền bạc chất đóng. Tuổi Tý có ngôi sao chiếu rọi, không phải lo nghĩ.

Tử vi dự đoán vào lúc 9h19 phút sáng ngày (16/11/2022) sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra tương đối “dễ thở”.

Tài lộc: Vận trình tài lộc cần chú ý. Con giáp này cần thận trọng với các quyết định tài chính vì đôi khi, quá tin tưởng người khác là nguyên nhân khiến cho tuổi này mất tiền một cách oan uổng.

Tử vi dự đoán vào lúc 9h19 phút sáng ngày (16/11/2022) sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra tương đối “dễ thở”. Người tuổi này không có quá nhiều tham vọng trên con đường công danh mà chỉ muốn hoàn thành các nhiệm vụ được giao để có thể được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Đường tình duyên của bạn gặp nhiều điều may mắn khi được nâng đỡ từ Tam Hợp với Địa Chi. Đặc biệt là người độc thân có thể tìm được “bến đỗ” hạnh phúc đời mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 20, 34

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán vào lúc 9h19 phút sáng ngày (16/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế rất tốt, làm gì cũng thuận. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào lúc 9h19 phút sáng ngày (16/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế rất tốt, làm gì cũng thuận.

Tình duyên: Vẫn có tin vui trong chuyện tình cảm, không nên giấu giếm suy nghĩ khi thích ai đó, những lời thổ lộ táo bạo có thể củng cố số mệnh của bạn.

Công việc: Mục tiêu rõ ràng, ắt có ngày ắt có ngày thắng lợi, dù trong hoàn cảnh nào cũng chốt được phương hướng mà không mất tự tin, để kế hoạch tiến hành thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến mức cao hơn.

Tài lộc: Ngôi sao may mắn chiếu rọi, điềm lành may mắn, quý nhân phù trợ, phúc khí bạn bấy lâu chờ đợi cũng theo đó tăng cao.

Sức khỏe: Khá ổn, không có vấn đề gì.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 18, 48

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán vào lúc 9h19 phút sáng ngày (16/11/2022). Với tuổi Dậu, quý nhân phù trợ sẽ mang tới cho bạn khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào lúc 9h19 phút sáng ngày (16/11/2022). Với tuổi Dậu, quý nhân phù trợ sẽ mang tới cho bạn khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhờ vậy, đường tài lộc của con giáp này có những chuyển biến vô cùng tích cực.

Nhờ gặp thời gặp thế, chẳng những công việc có thay đổi tích cực mà còn giúp cho tài chính tăng lên, nằm ngoài mong đợi của người tuổi này. Bạn sẽ có thêm những lựa chọn mới để cải thiện thu nhập của mình.

Còn đối với người kinh doanh, buôn bán, bạn có thể nhận được lượng đơn hàng lớn, khách hàng ra vào nườm nượp. Điều đó mang về cho con giáp này lợi nhuận khá cao, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu mà không cần phải cân đo đong đếm từng chút một.

Nhờ vậy, bản mệnh không còn quá căng thẳng như trước trong những chuyện liên quan đến tiền bạc nữa, bạn hoàn toàn có thể thả lỏng mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 28, 40

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