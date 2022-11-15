Tử vi dự đoán 3 con giáp có vận trình “Hung cát đan xen” trong 3 ngày tới. Tuổi Ngọ có tài lộc phát đạt nhưng nên thận trọng kẻ tiểu nhân

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 07:00

Vận trình may rủi xen lẫn trong 3 ngày tới nên 3 con giáp này nên cẩn thận trong từng cử chỉ, hành động. chớ nóng vội lại rước quạ vào thân.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán 3 con giáp có vận trình “Hung cát đan xen” trong 3 ngày tới. Tuổi Ngọ có tài lộc phát đạt nhưng nên thận trọng kẻ tiểu nhân - Ảnh 1

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới công việc của tuổi Ngọ diễn ra Hung Cát đan xen, điềm báo sẽ có họa tiểu nhân nên hãy thận trọng có kẻ tiểu nhân.

 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới công việc của tuổi Ngọ diễn ra Hung Cát đan xen. Người tuổi này nhận được nhiều sự hỗ trợ từ cấp trên, đồng nghiệp nên đạt hiệu quả cao trên con đường công danh. Song, điềm báo sẽ có họa tiểu nhân nên hãy thận trọng có kẻ tiểu nhân.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này tìm thấy nhiều cơ hội mở rộng quy mô làm ăn nhờ có Cát tinh trợ mệnh, từ đó cải thiện nguồn thu nhập hiện tại một cách đáng kể. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Trải qua nhiều sóng gió, giông bão, đôi lứa yêu nhau mới nhận ra được tầm quan trọng của người trong cuộc. Hơn hết, bạn và người ấy dần có sự tin tưởng và bao dung lẫn nhau. 

Giờ tốt trong ngày: 10h - 15h

Con số may mắn: 26, 40

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán 3 con giáp có vận trình “Hung cát đan xen” trong 3 ngày tới. Tuổi Ngọ có tài lộc phát đạt nhưng nên thận trọng kẻ tiểu nhân - Ảnh 2

Hôm nay sự nghiệp không mấy suôn sẻ, lúc rảnh rỗi có thể tham gia thêm các khóa huấn luyện, nâng cao kỹ năng làm việc, nhờ đó mà có được nhiều cơ hội từ lãnh đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế khá tốt, sự nghiệp rộng mở, có cơ hội bước lên cao. 

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay kém, một khi gặp phải chuyện xấu, nửa kia làm điều gì đó có lỗi với bạn thì tuyệt đối đừng tiếp tục chịu đựng.

Công việc: Hôm nay sự nghiệp không mấy suôn sẻ, lúc rảnh rỗi có thể tham gia thêm các khóa huấn luyện, nâng cao kỹ năng làm việc, nhờ đó mà có được nhiều cơ hội từ lãnh đạo.

Tài lộc: Tài vận hôm nay không tệ, nhất định phải đột phá phương thức kiếm tiền ban đầu, không nên tuân theo quy luật thì mới có cơ hội mở rộng kinh doanh.

Sức khỏe: Chú ý vệ sinh răng miệng, không nên ăn hoa quả trước khi đi ngủ. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 15h

Con số may mắn: 23, 36

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán 3 con giáp có vận trình “Hung cát đan xen” trong 3 ngày tới. Tuổi Ngọ có tài lộc phát đạt nhưng nên thận trọng kẻ tiểu nhân - Ảnh 3

Dường như quan hệ giữa bạn với cấp trên đang rơi vào trạng thái căng thẳng, thế nên bạn chẳng được tạo điều kiện để phát huy điểm mạnh của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới , Thổ khắc Thủy, quan hệ giữa tuổi Hợi và nửa kia trở nên căng thẳng. Con giáp này nên học cách hạ cái tôi của mình xuống một chút để thông cảm với nửa kia nhiều hơn. Người ấy làm gì cũng sẽ có cái lý của mình, bạn chớ nên áp đặt.
Với người còn độc thân, bạn không nên dễ dàng tin theo lời ngon tiếng ngọt của người khác. Muốn biết một người có thật lòng với mình hay không, bạn nên nhìn vào hành động của đối phương chứ không phải chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi.
Thương Quan ngăn trở, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng chẳng được hanh thông. Dường như quan hệ giữa bạn với cấp trên đang rơi vào trạng thái căng thẳng, thế nên bạn chẳng được tạo điều kiện để phát huy điểm mạnh của mình.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 33, 40

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Vận trình tài chính ảm đạm" trong 4 ngày tới. Sự nghiệp khó thăng tiến, tuổi Tỵ phải đón nhận tài hoạ mất mát lớn.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Vận trình tài chính ảm đạm" trong 4 ngày tới. Sự nghiệp khó thăng tiến, tuổi Tỵ phải đón nhận tài hoạ mất mát lớn.

Vận trình có nhiều biến động tiêu cực trong 4 ngày tới mà 3 con giáp này phải đối mặt. Tuổi Ngọ nên chi tiêu tiết kiệm, vì có thể mắc phải một số bệnh nên dành khoản chi cho sức khoẻ

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