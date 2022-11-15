Tử vi dự báo 3 con giáp đập trúng "Hũ vàng tài lộc" vào đúng 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Vận may trao tay, 93% đầu tư thắng lớn, tiền bạc ùa vào túi.

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Người tuổi Tị được hưởng nhiều cát khí trong ngày Lục Hợp độ mệnh.

Tài vận hanh thông, làm đâu lợi đấy, tiền bạc thu về ngoài sức mong đợi. Các khoản đầu tư bắt đầu thu về lợi nhuận nên chuyện tiền bạc không phải lo lắng quá nhiều. Bạn có thể nhân đà này thực hiện những ý tưởng mở rộng quy mô mà bản thân đã ấp ủ từ lâu, nếu biết tận dụng thời cơ thì sẽ có tiến xa hơn nữa.

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Người tuổi Tị được hưởng nhiều cát khí trong ngày Lục Hợp độ mệnh. Các kế hoạch công việc mà con giáp này đang tiến hành đều mang tới kết quả như ý. Bạn cũng được cấp trên cất nhắc và đối tác, khách hàng tin tưởng nên đạt được thành tích rất cao, có thể nắm giữ được những vị trí quan trọng trong công ty.

Vận trình tình cảm tuy không có sóng gió nào quá lớn, tuy nhiên cũng có lúc tuổi Tị cảm thấy mối quan hệ của mình không được ngọt ngào và lãng mạn như người khác. Thực ra vấn đề nằm ở chính suy nghĩ của bản thân bạn nên hãy tự hâm nóng mối quan hệ, đừng tự gây áp lực cho chính mình nhé.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Con số may mắn: 24 30

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi gặp đúng vận tốt, nhiều điều tốt lành khiếp kinh doanh tiếp tục phát triển, thu nhập tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi gặp đúng vận tốt, nhiều điều tốt lành khiếp kinh doanh tiếp tục phát triển, thu nhập tăng cao.

Tình duyên: Cả người độc thân hoặc đã có đôi có cặp đều dễ xảy ra tranh chấp những chuyện vặt vãnh với gia đình, với người yêu, không phân biệt ai đúng ai sai mà khó đạt được sự đồng thuận về cùng một vấn đề.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, đắc ý, những việc đã chuẩn bị đều có thể tiến hành đúng như dự kiến, những khó khăn vướng mắc trong quá khứ đều có thể giải quyết suôn sẻ.

Tài lộc: Tài lộc vượng phát, công việc hanh thông, rủng rỉnh tiền bạc, điều tốt lành ập đến, ví tiền sẽ nhanh chóng phồng lên.

Sức khỏe: Bệnh cúm mùa rất mệt mỏi, chú ý bồi dưỡng cơ thể.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 36, 59

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022) vận trình công việc của tuổi Ngọ tương đối thoải mái. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022) vận trình công việc của tuổi Ngọ tương đối thoải mái. Con giáp này đã quá quen thuộc với công việc nên không cần còn cảm giác căng thẳng như thời gian trước. Sắp tới, bạn có thể nhận thêm nhiệm vụ mới nhưng cũng không phải là thử thách quá lớn vì bên cạnh luôn có đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình hòa. Con giáp này thiếu sự chủ động trong việc tìm kiếm và nắm bắt những cơ hội mới. Nếu muốn cải thiện tài chính trong thời gian tới, bạn cần thay đổi tư duy và cách thức làm việc cho phù hợp.

Tình cảm: Chuyện tình cảm bình hòa. Thời gian này bạn và người yêu không thể thường xuyên bên nhau do có nhiều công việc cần giải quyết. Dù vậy, cả hai vẫn dành cho nhau sự quan tâm và động viên để cùng nhau vượt qua. Trong thời gian tới, cả hai sẽ có cơ hội bên nhau nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 5, 13

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