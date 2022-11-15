Tử vi dự báo 3 con giáp đập trúng "Hũ vàng tài lộc" vào đúng 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Vận may trao tay, 93% đầu tư thắng lớn, tiền bạc ùa vào túi.

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 09:40

Vận trình tài lộc khởi sắc đến với 3 con giáp này vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Tuổi Tị được Lục Hợp độ mệnh may mắn hơn trời, tiền tài ngất ngưởng.

Tuổi Tị 

Tử vi dự báo 3 con giáp đập trúng 'Hũ vàng tài lộc' vào đúng 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Vận may trao tay, 93% đầu tư thắng lớn, tiền bạc ùa vào túi. - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Người tuổi Tị được hưởng nhiều cát khí trong ngày Lục Hợp độ mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Người tuổi Tị được hưởng nhiều cát khí trong ngày Lục Hợp độ mệnh. Các kế hoạch công việc mà con giáp này đang tiến hành đều mang tới kết quả như ý. Bạn cũng được cấp trên cất nhắc và đối tác, khách hàng tin tưởng nên đạt được thành tích rất cao, có thể nắm giữ được những vị trí quan trọng trong công ty.

Tài vận hanh thông, làm đâu lợi đấy, tiền bạc thu về ngoài sức mong đợi. Các khoản đầu tư bắt đầu thu về lợi nhuận nên chuyện tiền bạc không phải lo lắng quá nhiều. Bạn có thể nhân đà này thực hiện những ý tưởng mở rộng quy mô mà bản thân đã ấp ủ từ lâu, nếu biết tận dụng thời cơ thì sẽ có tiến xa hơn nữa. 

Vận trình tình cảm tuy không có sóng gió nào quá lớn, tuy nhiên cũng có lúc tuổi Tị cảm thấy mối quan hệ của mình không được ngọt ngào và lãng mạn như người khác. Thực ra vấn đề nằm ở chính suy nghĩ của bản thân bạn nên hãy tự hâm nóng mối quan hệ, đừng tự gây áp lực cho chính mình nhé.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Con số may mắn: 24 30

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo 3 con giáp đập trúng 'Hũ vàng tài lộc' vào đúng 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Vận may trao tay, 93% đầu tư thắng lớn, tiền bạc ùa vào túi. - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi gặp đúng vận tốt, nhiều điều tốt lành khiếp kinh doanh tiếp tục phát triển, thu nhập tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi gặp đúng vận tốt, nhiều điều tốt lành khiếp kinh doanh tiếp tục phát triển, thu nhập tăng cao.

Tình duyên: Cả người độc thân hoặc đã có đôi có cặp đều dễ xảy ra tranh chấp những chuyện vặt vãnh với gia đình, với người yêu, không phân biệt ai đúng ai sai mà khó đạt được sự đồng thuận về cùng một vấn đề.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, đắc ý, những việc đã chuẩn bị đều có thể tiến hành đúng như dự kiến, những khó khăn vướng mắc trong quá khứ đều có thể giải quyết suôn sẻ.

Tài lộc: Tài lộc vượng phát, công việc hanh thông, rủng rỉnh tiền bạc, điều tốt lành ập đến, ví tiền sẽ nhanh chóng phồng lên.

Sức khỏe: Bệnh cúm mùa rất mệt mỏi, chú ý bồi dưỡng cơ thể. 

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 36, 59

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo 3 con giáp đập trúng 'Hũ vàng tài lộc' vào đúng 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Vận may trao tay, 93% đầu tư thắng lớn, tiền bạc ùa vào túi. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022) vận trình công việc của tuổi Ngọ tương đối thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022) vận trình công việc của tuổi Ngọ tương đối thoải mái. Con giáp này đã quá quen thuộc với công việc nên không cần còn cảm giác căng thẳng như thời gian trước. Sắp tới, bạn có thể nhận thêm nhiệm vụ mới nhưng cũng không phải là thử thách quá lớn vì bên cạnh luôn có đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình hòa. Con giáp này thiếu sự chủ động trong việc tìm kiếm và nắm bắt những cơ hội mới. Nếu muốn cải thiện tài chính trong thời gian tới, bạn cần thay đổi tư duy và cách thức làm việc cho phù hợp.

Tình cảm: Chuyện tình cảm bình hòa. Thời gian này bạn và người yêu không thể thường xuyên bên nhau do có nhiều công việc cần giải quyết. Dù vậy, cả hai vẫn dành cho nhau sự quan tâm và động viên để cùng nhau vượt qua. Trong thời gian tới, cả hai sẽ có cơ hội bên nhau nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 5, 13

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Tam Hợp Cục che chở" trong 3 ngày tới không cần lo nghĩ, tiền bạc tự chui vào túi. Tuổi Thận tài vận khởi sắc, vận đào hoa đỏ rực

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Tam Hợp Cục che chở" trong 3 ngày tới không cần lo nghĩ, tiền bạc tự chui vào túi. Tuổi Thận tài vận khởi sắc, vận đào hoa đỏ rực

Vận trình may mắn bất ngờ gọi tên 3 con giáp này trong 3 ngày tới. Số đỏ không ai bằng, tiền bạc khá khẩm, công việc, tình duyên êm đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 0 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 0 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 4 giờ 0 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách