Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (18/11/2022), 3 con giáp có “Quý nhân vào nhà” tài lộc thăng hoa. Tuổi Mùi Chính Quan xuất hiện, quý nhân giúp đỡ.

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 06:10

Vận trình ngày (18/11/2022) là ngày “Thần tài gõ cửa” 3 con giáp này, công việc tài chính bỏng nhiên có nhiều nguồn lợi bất ngờ.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (18/11/2022), 3 con giáp có “Quý nhân vào nhà” tài lộc thăng hoa. Tuổi Mùi Chính Quan xuất hiện, quý nhân giúp đỡ. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (18/11/2022, tuổi Mùi sẽ có cơ hội để phát triển sự nghiệp khi Chính Quan xuất hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (18/11/2022), tuổi Mùi sẽ có cơ hội để phát triển sự nghiệp khi Chính Quan xuất hiện. Cát tinh này đưa quý nhân tới giúp sức, chỉ bảo hướng dẫn cho con giáp này rất nhiều điều. Thành công đôi khi chỉ đến vào lúc bạn lựa chọn dứt khoát và kịp thời. Do đó, bản mệnh cần phải nhanh chóng nắm bắt, đừng để vận may rơi vào tay người khác nhé. 

Thổ sinh Kim rất tốt cho đường tình duyên của Mùi. Con giáp này biết cách cư xử hài hòa trong các mối quan hệ giúp mọi người xung quanh bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Thời gian này các bạn còn độc thân sẽ gặp được người khiến mình cảm thấy rung động và muốn tìm hiểu để xây dựng tình cảm lâu dài với đối phương.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài nhà kho và phòng bếp. Do đó, thai phụ không nên lui tới những nơi này nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 18h

Con số may mắn: 47, 60

Tuổi Dần 

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (18/11/2022), 3 con giáp có “Quý nhân vào nhà” tài lộc thăng hoa. Tuổi Mùi Chính Quan xuất hiện, quý nhân giúp đỡ. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hanh thông, được quý nhân soi đường dẫn lối.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hanh thông, được quý nhân soi đường dẫn lối.

Tình duyên: Vận trình tình duyên khởi sắc hơn, người độc thân được quý nhân soi đường chỉ tay, dễ gặp người tri kỉ, người đã có bạn đời phải tỏ thái độ trước lời mời của người khác, câu trả lời mập mờ dễ dẫn đến hiểu lầm và ảnh hưởng đến tình cảm.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng. Không ngừng học hỏi từ những người xung quanh là cách nhanh nhất để nâng cao khả năng làm việc. 

Tài lộc: Các khoản chi tiêu hàng ngày trong gia đình vẫn tương đối lớn và cần phải chi tiêu cho mọi mặt. Tốc độ kiếm tiền không nhanh bằng tiêu tiền.

Sức khỏe: Nên uống nước ấm mỗi sáng, không nên dùng nước lạnh. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 45, 50

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (18/11/2022), 3 con giáp có “Quý nhân vào nhà” tài lộc thăng hoa. Tuổi Mùi Chính Quan xuất hiện, quý nhân giúp đỡ. - Ảnh 3

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (18/11/2022) Vận trình công việc của tuổi Dậu có thành tựu đáng kể. Thời gian qua bạn đã cố gắng rất nhiều nên đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (18/11/2022) Vận trình công việc của tuổi Dậu có thành tựu đáng kể. Thời gian qua bạn đã cố gắng rất nhiều nên đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, con giáp này cũng không được ngủ say trên chiến thắng mà phải nỗ lực hơn nữa để không ngừng tiến lên phía trước.

Tài vận: Vận trình tài lộc thịnh vượng. Nhiều cơ hội tự tìm đến giúp tuổi này mở rộng cơ hội kiếm tiền. Ngoài ra, bạn cũng có những cộng sự luôn sẵn sàng hỗ trợ khiến tài chính càng thêm dồi dào. Bạn không còn gặp phải khó khăn trong chi tiêu như thời gian trước.

Tình cảm: Tình duyên có chút khởi sắc. Những bạn đã có người yêu không có nhiều biến động trong tình cảm. Với người độc thân có thể sẽ gặp được người phù hợp khi tham gia các buổi tiệc đông người.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 45, 59

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 con giáp đập trúng "Hũ vàng tài lộc" vào đúng 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Vận may trao tay, 93% đầu tư thắng lớn, tiền bạc ùa vào túi.

Tử vi dự báo 3 con giáp đập trúng "Hũ vàng tài lộc" vào đúng 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Vận may trao tay, 93% đầu tư thắng lớn, tiền bạc ùa vào túi.

Vận trình tài lộc khởi sắc đến với 3 con giáp này vào 10h10 phút sáng ngày (18/11/2022). Tuổi Tị được Lục Hợp độ mệnh may mắn hơn trời, tiền tài ngất ngưởng.

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