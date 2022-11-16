Tử vi dự báo 3 con giáp sắp đón nhận "Tai hoạ gieo thân" vào 2 ngày tới, công việc thất bại, tiền tài thất thoát. Tuổi Tuất cẩn thận có kẻ chơi xấu.

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới. Với tuổi Tuất, bản mệnh có thể bị chơi xấu, lừa lọc trong này đụng độ hung tinh Thiên Quan.

Một vài mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp cũng sẽ phát sinh vấn đề, có thể do đôi bên có cách làm việc khác nhau, cũng có thể do mâu thuẫn về quan điểm. Dù là gì, bạn nên giải quyết triệt để trước khi mọi việc ngày càng căng thẳng sẽ rất ảnh hưởng tới tiến độ chung.

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới. Với tuổi Tuất, bản mệnh có thể bị chơi xấu, lừa lọc trong này đụng độ hung tinh Thiên Quan. Đối thủ cạnh tranh giở nhiều chiêu trò gây khó dễ khiến con giáp này lao đao. Bản mệnh phải bỏ ra nhiều công sức hơn nhưng lại không nhận được kết quả tương xứng nên trong lòng cảm thấy bất mãn, khó chịu.

Trong lúc cảm thấy bế tắc và muốn tìm sự an ủi từ những người thân yêu nhất, thật may vì Tuất vẫn luôn có sự đồng hành của nửa kia. Chính sự thông cảm và thấu hiểu từ người ấy giúp bạn lấy lại niềm tin và tiếp tục nỗ lực nhiều hơn. Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần cho Tuất.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 14h

Con số may mắn: 27, 54

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế đi xuống, đừng để bản thân tiêu pha quá bốc đồng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế đi xuống, đừng để bản thân tiêu pha quá bốc đồng.

Tình duyên: Hôm nay tình cảm với người khác phái không được lý tưởng, dễ gặp phải người khác phái bốc đồng, dễ mang tiếng chống đối lẫn nhau. Nên giao tiếp nhiều hơn, bao dung và thấu hiểu hơn.

Công việc: Cơ hội trong công việc không được tốt, dễ gặp trở ngại và thất bại, nhưng bạn cũng có thể chiếm được một số lợi thế và cải thiện hiệu suất của mình.

Tài lộc: Không kế hoạch, tiêu tiền tùy hứng, rất dễ cháy túi.

Sức khỏe: Hạn chế đồ uống có ga, có cồn, không tốt.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 20, 50

Tuổi Dần

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới vận trình sự nghiệp của tuổi Dần khá ảm đạm. Bạn suy nghĩ quá tiêu cực nên từ những rắc rối nhỏ cũng trở thành vấn đề lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới vận trình sự nghiệp của tuổi Dần khá ảm đạm. Bạn suy nghĩ quá tiêu cực nên từ những rắc rối nhỏ cũng trở thành vấn đề lớn. Điều này khiến bản mệnh khó tìm được những giải pháp tối ưu cho công việc của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc không được thuận lợi. Chính Ấn thần sát chiếu mệnh khiến bản mệnh phải tiêu tiền rất nhiều mà không nhận được khoản thu mới nào. Thời gian kéo dài sẽ khiến cho các khoản dự phòng cũng dần cạn kiệt.

Tình cảm: Vận trình tình duyên bất ổn. Bạn và đối phương không có sự thấu hiểu và sẻ chia nên thường xuyên xảy ra xung đột. Ngoài ra, cả hai đều quá chú tâm vào công việc nên không dành nhiều thời gian trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 23, 49

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