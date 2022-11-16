Tử vi dự báo ngày (19/11/2022) vào đúng 9h26 phút sáng tin vui đến với 3 con giáp này, công việc tài chính đỏ rực. Tuổi Dậu có Chính Ấn che chở, sự nghiệp trên đà vượng phát.

Tử vi dự báo ngày (19/11/2022), Chính Ấn che chở, sự nghiệp của tuổi Dậu có nhiều dấu hiệu vượng phát. Những gì bạn thể hiện đều được tập thể tin tưởng và đánh giá cao.

Công việc suôn sẻ là vậy nhưng chuyện tình cảm của Dậu không mấy thuận lợi. Do không có ngũ hành ủng hộ, các cặp đôi chỉ vì cái tôi quá lớn, luôn muốn hơn thua nhau trong mọi vấn đề nên dẫn tới tranh chấp, cãi vã. Vợ chồng chung sống với nhau thì nên nhường nhịn, suy nghĩ thấu đáo để tránh tổn thương tới nửa kia của mình.

Tử vi dự báo ngày (19/11/2022), Chính Ấn che chở, sự nghiệp của tuổi Dậu có nhiều dấu hiệu vượng phát. Những gì bạn thể hiện đều được tập thể tin tưởng và đánh giá cao. Nhờ vậy, con giáp có thể sẽ tiếp tục được giao cho những hạng mục quan trọng trong thời gian tới, là cơ hội để bạn phát huy năng lực và nâng cao vị trí của mình.

Những bạn đang trong mối quan hệ yêu đương hãy trân trọng và gìn giữ mối quan hệ tình cảm của mình từ những điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất. Với người độc thân, tình yêu chưa đến cũng đừng nản lòng, bạn nên có niềm tin hơn trong các mối quan hệ xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 16h

Con số may mắn: 45, 50

Tuổi Tỵ

Công việc làm ăn kết hợp với bạn bè hôm nay phát triển tốt, sẽ có một số cơ hội về tài lộc, có lợi vì được quý nhân chăm sóc, nhưng không nên tự ý đầu tư, nếu không sẽ khó thành. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày (19/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ đừng tham lam quá kẻo xôi hỏng bỏng không.

Tình duyên: Có nhiều chủ đề chung với người yêu, dễ có buổi hẹn hò vui vẻ với đối tượng, có thể sẽ cùng nhau ăn tối.

Công việc: Sẽ có một số cơ hội tốt cho việc kiểm tra đánh giá, xin việc, được quý nhân soi đường, nhưng bạn cũng cần phải nỗ lực nhé.

Tài lộc: Công việc làm ăn kết hợp với bạn bè hôm nay phát triển tốt, sẽ có một số cơ hội về tài lộc, có lợi vì được quý nhân chăm sóc, nhưng không nên tự ý đầu tư, nếu không sẽ khó thành.

Sức khỏe: Đừng lười vận động, nên chú ý cân bằng dinh dưỡng, không nên ăn quá cay.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 15h

Con số may mắn: 25, 40

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc nhiều may mắn. Dự đoán, con giáp này sẽ gặt hái được nhiều lợi nhuận nếu đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, bất động sản. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày (19/11/2022) vận trình công việc của tuổi Hợi thuận lợi. Bản mệnh là một trong con giáp có được sự thông minh và nhạy bén trong công việc. Theo đó, vận sự nghiệp rất hạnh thông khi luôn được lòng cấp trên và đồng nghiệp.

Tài vận: Vận trình tài lộc nhiều may mắn. Dự đoán, con giáp này sẽ gặt hái được nhiều lợi nhuận nếu đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, bất động sản. Tuy nhiên, nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành thì đừng ngần ngại nhờ sự hỗ trợ của những người đi trước.

Tình cảm: Vận trình tình duyên ổn định. Hôm nay, bản mệnh sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn cùng người yêu. Với những ai còn độc thân thuộc con giáp này cũng đừng quá lo lắng vì bạn sẽ nhanh chóng tìm được người như ý.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 11h

Con số may mắn: 15, 50

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