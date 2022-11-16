Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải "Tai hoạ gián đầu" trong ngày (18/11/2022). Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt.

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 20:19

Vận trình kém may mắn trong ngày (18/11/2022) của 3 con giáp này số đen tận mạng, nên đề phòng kẻ gian. Tài chính sa sút, khó khăn ngập đầu.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải 'Tai hoạ gián đầu' trong ngày (18/11/2022). Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. - Ảnh 1

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) của tuổi Tý cho thấy khía cạnh công việc không mấy dễ dàng. Khối lượng công việc tăng đáng kể khiến bạn cảm thấy khá áp lực và căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022)  của tuổi Tý cho thấy khía cạnh công việc không mấy dễ dàng. Khối lượng công việc tăng đáng kể khiến bạn cảm thấy khá áp lực và căng thẳng. Bản mệnh nên bình tĩnh và đưa ra những phương án giải quyết cụ thể để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Tài vận: Vận trình tài lộc có biến động. Con giáp này tìm được nhiều mối quan hệ làm ăn mới mang về nguồn thu lớn. Tuy nhiên, bạn đang chi tiêu không hợp lý khiến tài chính luôn trong tình trạng thiếu hụt.

Tình cảm: Vận trình tình duyên gặp điều buồn phiền. Đôi bên có nhiều quan điểm khác nhau dẫn đến mâu thuẫn. Thế nhưng, không ai chịu hạ mình để lắng nghe cảm xúc của đối phương và tìm ra những hướng giải quyết nên mối quan hệ càng trở nên xa cách.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 15h

Con số may mắn: 24, 32

Tuổi Mão

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải 'Tai hoạ gián đầu' trong ngày (18/11/2022). Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022). Vì là ngày Tương Xung Thái Tuế nên tuổi Mão có thể gặp phải không ít điều xui xẻo. Phương diện công việc dễ bị người khác gây cản trở, khó dễ nên không tiến triển như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022). Vì là ngày Tương Xung Thái Tuế nên tuổi Mão có thể gặp phải không ít điều xui xẻo. Phương diện công việc dễ bị người khác gây cản trở, khó dễ nên không tiến triển như mong đợi. Vận đen ập đến bất ngờ, bản mệnh cũng chưa chuẩn bị được tinh thần để ứng phó kịp thời.

Ngũ hành xung khắc cũng khiến chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều sóng gió. Bạn và người ấy thường xuyên cãi vã về những vấn đề nhỏ nhặt. Cả hai nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, xem nguyên nhân nằm ở đâu và cùng tìm cách giải quyết mâu thuẫn. 

Niềm an ủi trong ngày với người tuổi Mão chính là đường tài lộc vượng phát. Thực Thần báo hiệu, nhờ cần cù tiết kiệm mà bạn đã để dành được một khoản kha khá cho tương lai hoặc khi gặp chuyện cấp bách thì không bị lúng túng. Bản mệnh hãy cố gắng duy trì thói quen này để không bao giờ bị động trong chuyện tiền bạc.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 10h

Con số may mắn: 1, 3

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải 'Tai hoạ gián đầu' trong ngày (18/11/2022). Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu dễ xảy ra tranh chấp tài chính với người khác, nên hết sức cảnh giác.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu dễ xảy ra tranh chấp tài chính với người khác, nên hết sức cảnh giác.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay không được suôn sẻ cho lắm, vợ chồng xảy ra nhiều tranh cãi, phần lớn là do nguyên nhân của bản thân, không nên quá độc đoán. , điều này sẽ dễ gây ra những thay đổi trong mối quan hệ giữa hai bên.

Công việc: Hãy cởi mở với những lời chỉ trích từ lãnh đạo, đôi lời là vì lợi ích của chính bạn, đừng nghĩ rằng lãnh đạo đang cố tình nhắm vào bạn.

Tài lộc: Vận may về tiền bạc giảm sút, khả năng tiền vào tài khoản rất nhỏ, dễ xảy ra tranh chấp tài chính với người khác, nên hết sức cảnh giác.

Sức khỏe: Nên khám sức khoẻ định kỳ, đừng chủ quan. 

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 34, 39

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo vào đúng 8h46 phút sáng ngày (18/11/2022) 3 con giáp ra đường gặp ngay "Cát Tinh hộ mệnh". Vận trình công danh, tiền tài sáng sủa, khí thế hơn người.

Tử vi dự báo vào đúng 8h46 phút sáng ngày (18/11/2022) 3 con giáp ra đường gặp ngay "Cát Tinh hộ mệnh". Vận trình công danh, tiền tài sáng sủa, khí thế hơn người.

Vận trình 3 con giáp này vào đúng 8h46 phút sáng ngày (18/11/2022) . Khí thế phất phới, tiền tài ập đến, quý nhân phù hộ, sự nghiệp trôi chảy.

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