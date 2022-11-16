Tử vi dự báo vào đúng 8h46 phút sáng ngày (18/11/2022) 3 con giáp ra đường gặp ngay "Cát Tinh hộ mệnh". Vận trình công danh, tiền tài sáng sủa, khí thế hơn người.

Tử vi dự báo vào đúng 8h46 phút sáng ngày (18/11/2022). Người tuổi Tuất được nhiều cát tinh trợ mệnh nên đường công danh, tài lộc khá sáng.

Tử vi dự báo vào đúng 8h46 phút sáng ngày (18/11/2022). Người tuổi Tuất được nhiều cát tinh trợ mệnh nên đường công danh, tài lộc khá sáng. Dù bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song đáng mừng là mọi việc đều diễn ra như mong muốn của bản mệnh.

Nhiệm vụ được hoàn thành tốt, con giáp may mắn tuần này ắt sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, hoặc ít nhất là dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng.

Có thể thấy mọi khó khăn và trở ngại mà bản mệnh gặp phải trước đó đang dần dần được tháo gỡ bằng chính quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày. Đã đến lúc bạn được hưởng thành quả cho sự cố gắng của mình.

Vận đào hoa vượng, người độc thân dễ tìm được đối tượng ưng ý chung bước trên con đường hạnh phúc. Tuy thực thế có thể không hoàn toàn như tưởng tượng nhưng bạn vẫn rất hài lòng với những gì mình đang có.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 16, 29

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo vào đúng 8h46 phút sáng ngày (18/11/2022) cho thấy vận trình công việc của con giáp này rất suôn sẻ. Tam Hội nâng đỡ các kế hoạch đều diễn ra như dự tính. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 8h46 phút sáng ngày (18/11/2022) cho thấy vận trình công việc của con giáp này rất suôn sẻ. Tam Hội nâng đỡ các kế hoạch đều diễn ra như dự tính. Ngoài ra, nhiều bạn còn nhận được quyết định thăng tiến trong hôm nay.

Tài vận: Vận trình tài lộc tiến triển. Bạn được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn nên tài chính cũng được cải thiện theo. Ngoài ra, con giáp này còn có nhiều khoản thu bên ngoài khác nên không cần quá lo lắng về tiền bạc. Bản mệnh có thể cân nhắc tham gia một khóa học để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và thu hút nhiều khách hàng hơn nữa.

Tình cảm: Vận trình tình duyên nhiều biến chuyển. Bạn và đối phương đã tính đến chuyện hôn nhân sau thời gian dài tìm hiểu và cùng nhau vượt qua không ít khó khăn. Những bạn độc thân cũng sẽ tìm được người như ý khi bạn chọn cách mở lòng hơn với các mối quan hệ quanh mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 12h

Con số may mắn: 19, 30

Tuổi Thân

Tử vi dự báo vào đúng 8h46 phút sáng ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế tăng cao, tài lộc dư dả, thăng tiến thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 8h46 phút sáng ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế tăng cao, tài lộc dư dả, thăng tiến thuận lợi.

Tình duyên: Vận trình tình cảm ở mức trung bình, nên tránh họa đào hoa quấy phá, đừng dễ bị dụ dỗ kẻo gây rối loạn tình cảm.

Công việc: Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, được lãnh đạo công nhận sẽ khiến niềm đam mê công việc của bạn càng dâng cao, bạn rất giỏi giao tiếp với mọi người nên sự hợp tác giữa các phòng ban rất suôn sẻ.

Tài lộc: Với sự giúp đỡ của bạn bè và các thành viên trong gia đình, bạn có thể điều hành công việc kinh doanh bên lề của riêng mình và kiếm được nhiều tiền từ nó.

Sức khỏe: Cẩn thận giấc ngủ, đừng để mất ngủ thường xuyên.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 39, 83

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