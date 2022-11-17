Tử vi dự báo 3 con giáp "Phát tài đổi vận" trong ngày (18/11/2022) sự nghiệp có nhiều bước tiến mới, phát tài phát lộc. Tuổi Sửu lộc lá bao quanh, Thiên Ấn che chở.

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022). Xin chúc mừng tuổi Sửu là con giáp phát tài tuần này. Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh.

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022). Xin chúc mừng tuổi Sửu là con giáp phát tài tuần này. Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh. Nếu nắm chắc cơ hội, bạn vừa có thể thu vào một khoản kha khá, vừa để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn.

Với người làm công ăn lương, phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng trong tuần này khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn thăng quan tiến chức.



Bản mệnh hãy nhanh chóng bắt tay vào thực hiện công việc của mình, gây ấn tượng tốt với lãnh đạo thì cơ hội để thăng chức, tăng lương nằm ngay trong tầm tay.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 15h

Con số may mắn: 16, 30

Tuổi Thân

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thân biều bước tiến. Cục diện Nhị Hợp giúp bản mệnh phát huy được tài năng của mình và thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thân biều bước tiến. Cục diện Nhị Hợp giúp bản mệnh phát huy được tài năng của mình và thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Những bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ rất tỏa sáng trong thời gian này

Tài vận: Vận trình tài lộc sung túc. Con giáp này có được nhiều khoản thu với những công việc không chính thức. Bản mệnh có thể chi tiêu thoải mái hơn cho những nhu cầu cá nhân mà trước đây không thể làm vì chịu nhiều áp lực về kinh tế.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không thuận lợi. Bạn và người yêu xảy ra hiểu lầm dẫn đến cãi vã. Mối quan hệ hiện tại khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và muốn kết thúc để bắt đầu hành trình mới.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 32, 40

Tuổi Dần

Tài lộc hôm nay khá ổn, bạn có thể rút từ quỹ của chính mình vào thời điểm quan trọng, kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần rơi vào giai đoạn bế tắc trong sự nghiệp, đừng ép bản thân quá.

Tình duyên: Ngày thường tuy rất nhát gan nhưng vẫn dũng cảm bày tỏ tình cảm vào những thời điểm quan trọng, nhất định sẽ chiếm được cảm tình của đối phương.

Công việc: Bạn sẽ rơi vào giai đoạn bế tắc trong sự nghiệp, đừng ép bản thân làm quá nhiều việc trong lúc này. Tốt nhất bạn nên dành cho mình một ngày nghỉ ngơi và điều chỉnh trạng thái thật tốt.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay khá ổn, bạn có thể rút từ quỹ của chính mình vào thời điểm quan trọng, kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Sức khỏe: Để kéo dài tuổi thọ, nên chú ý đến đến dưỡng sinh, càng trẻ thì càng nên chú ý.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 33, 48

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