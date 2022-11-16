Tử vi dự đoán vào đúng 11h08 phút ngày (18/11/2022) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc bùng nổ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. Tuổi Sửu được Thiên Ấn nâng đỡ, sự nghiệp hanh thông, cầu gì có đó.

Tuổi Sửu con giáp may mắn tuần này nên phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng. Bạn có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay vào đúng 11h08 phút ngày (18/11/2022) sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để bắt tay vào công việc, gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh, đặc biệt là với người làm lãnh đạo.

Tuổi Sửu con giáp may mắn tuần này nên phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng. Bạn có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi. Nếu nắm chắc cơ hội, bạn có thể thu được món hời kha khá, đồng thời để ra được một khoản ngân sách để mua sắm theo ý muốn.

Tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn rất nhiều. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên bạn càng trân trọng những khoảnh khắc được ở bên đối phương hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 22h

Con số may mắn: 38, 40

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán từ đúng 11h08 phút ngày (18/11/2022) của tuổi Tý dự báo vận trình công việc hanh thông. Bản mệnh được Thiên Tài phù trợ nên làm bất cứ gì cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán từ đúng 11h08 phút ngày (18/11/2022) của tuổi Tý dự báo vận trình công việc hanh thông. Bản mệnh được Thiên Tài phù trợ nên làm bất cứ gì cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Theo đó, bạn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và lộ trình thăng tiến càng rộng mở.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Con giáp này có nền tảng kiến thức, kinh nghiệm làm việc vững chắc nên được nhiều khách hàng đánh giá cao và chủ động tìm đến để hợp tác. Nhờ vào các dự án mới mà bản mệnh thu về nguồn lợi lớn, không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình duyên ổn định. Bạn và đối phương không cần lúc nào cũng phải kề cạnh nhau. Cả hai dành cho nhau không gian riêng và khi bên nhau sẽ dành tất cả sự quan tâm người còn lại. Điều này giúp cho mối quan hệ luôn thoải mái và có thể bên nhau lâu dài.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 14h

Con số may mắn: 13, 30

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán từ đúng 11h08 phút ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế khá ổn, biết cách khiến bản thân tiến bộ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán từ đúng 11h08 phút ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế khá ổn, biết cách khiến bản thân tiến bộ.

Tình duyên: Tình cảm dễ có hiểu lầm, nên tăng cường giao thiệp, tránh xa hoa lá cỏ cây, không nên tạo cơ hội cho người khác phái, sẽ chỉ phá hoại mối quan hệ tốt đẹp.

Công việc: Điều kiện làm việc khá tốt, đàm phán với khách hàng tỷ lệ thành công cao.

Tài lộc: Không bỏ tiền vào một giỏ, biết cách quản lý tài chính riêng biệt và kiếm được nhiều thu nhập ổn định từ đó.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Con số may mắn: 23, 59

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