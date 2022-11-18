Tử vi dự báo 98% vào đúng 14h01 phút chiều ngày (20/11/2022) 3 con giáp "Rước lộc vào nhà" thần tài điểm mặt, trao tiền gửi bạc. Tuổi Dần được Tam Hợp nuôi dưỡng tâm hồn, Hoả - Mộc mang lại may mắn.

Tử vi dự báo 98% vào đúng 14h01 phút chiều ngày (20/11/2022) vận trình công việc của tuổi Hợi ổn định. Bạn được quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng khá hanh thông.Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc cân bằng. Con giáp này có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền mới nên tài chính không bị cạn kiệt. Trong thời gian tới, chỉ cần bản mệnh tập trung cao độ cho công việc sẽ đạt được thành quả đáng mong đợi.

Tử vi dự báo 98% vào đúng 14h01 phút chiều ngày (20/11/2022) vận trình công việc của tuổi Hợi ổn định. Bạn được quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng khá hanh thông. Bản mệnh có thể hoàn tất các công việc sớm hơn dự định để dành nhiều thời gian cho những việc khác.

Tình cảm: Vận trình tình duyên êm ấm. Đôi lứa hòa thuận, cùng nhau chia sẻ cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào. Cả hai đang cố gắng vun vén mối quan hệ và kỳ vọng có thể tiến xa hơn cùng nhau.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo 98% vào đúng 14h01 phút chiều ngày (20/11/2022), Tam Hợp mang tới sự hòa hợp trong tầm hồn giữa con giáp tuổi Dần và một nửa của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 98% vào đúng 14h01 phút chiều ngày (20/11/2022), Tam Hợp mang tới sự hòa hợp trong tầm hồn giữa con giáp tuổi Dần và một nửa của mình. Hơn ai hết, bạn là người nên thấu hiểu tâm hồn và những cảm xúc của chính mình. Nhờ thế, bạn cũng nhạy cảm hơn với mong đợi của đối tác.

Thiên Tài khuyến khích các kế hoạch làm ăn của con giáp tuổi Dần thêm phần thuận lợi hơn. Đây là lúc mang đến nhiều hứa hẹn và cơ hội. Tuy nhiên, bạn sẽ phải đầu tư khá nhiều, do đó hãy tiết kiệm.



Hỏa - Mộc tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bản mệnh đã có nhiều dấu hiệu đáng vui, nhiều người nhờ tìm được phương thức chữa bệnh phù hợp mà nhanh chóng hồi phục. Bên cạnh đó, những ai có mục tiêu giảm cân thì lúc này cũng đã đạt được mong muốn của mình.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 16h

Con số may mắn: 36, 59

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo 98% vào đúng 14h01 phút chiều ngày (20/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế khá ổn, đào hoa vượng lên, công danh cũng sáng sủa. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 98% vào đúng 14h01 phút chiều ngày (20/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế khá ổn, đào hoa vượng lên, công danh cũng sáng sủa.

Tình duyên: Đào hoa vượng, người độc thân gặp người khác phái như ý, người có bạn đời thì tình yêu ngọt ngào ổn định, thích hợp tỏ tình, cầu hôn, khả năng thành công cao, còn chần chừ gì nữa, nhanh tay lên nào.

Công việc: Tư duy nhanh nhạy, nắm bắt chính xác cơ hội, chỉ cần chăm chỉ và làm tốt công việc trong tay, bạn sẽ sớm gặt hái được thành quả, đừng nghĩ đến chuyện so kè với người khác.

Tài lộc: Sắp xếp chi tiêu tiền bạc hợp lý, không vướng bận tài chính.

Sức khỏe: Bình thường, tiết chế ăn đồ dầu mỡ, không nên ăn quá nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 54, 69

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