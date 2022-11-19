Tử vi dự báo vào đúng 10h10 phút sáng ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Thần Tài báo hỷ". Làm ăn khấm khá, thuận lợi, 99% mua gì trúng đó, tiền cao ngất trời.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Nhờ vào sự nhạy bén nên con giáp này luôn nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội kiếm tiền xung quanh mình. Hiện tại, bản mệnh không cần phải lo lắng về tài chính như thời gian trước.

Tử vi dự báo vào đúng 10h10 phút sáng ngày (21/11/2022). Vận trình công việc của tuổi Mão hôm nay khá thuận lợi. Bạn liên tục nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp nên bất kỳ khó khăn nào xảy đến cũng có thể thuận lợi giải quyết. Thời gian tới, bản mệnh sẽ đón nhận tin vui về sự thăng tiến.

Tình cảm: Vận trình tình duyên viên mãn. Bạn rất biết nhường nhịn và làm đối phương cũng như gia đình hài lòng. Bản mệnh biết cách vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình nên lúc nào cũng cảm nhận được sự yêu thương tràn đầy.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 16h

Con số may mắn: 60, 79

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo vào đúng 10h10 phút sáng ngày (21/11/2022) của 12 con giáp, được Lục Hợp quý nhân tương trợ, tuổi Thìn đi đâu làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 10h10 phút sáng ngày (21/11/2022) của 12 con giáp, được Lục Hợp quý nhân tương trợ, tuổi Thìn đi đâu làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Bạn xử lý vấn đề khá nhanh chóng nhờ tài năng cũng như sự nhạy bén hơn người, những kinh nghiệm và kiến thức mà bạn tích lũy trong quá khứ đã phát huy tác dụng.

Công việc hanh thông nên vận tài lộc của những chú Rồng trong ngày hôm nay cũng nhờ thế mà có dấu hiệu tăng tiến, nhất là với những người đang theo nghề buôn bán kinh doanh thì lộc lá nhiều vô kể, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Sau bao ngày lo lắng, cuối cùng bạn đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay bạn còn là người may mắn trong chuyện tình cảm vì người ấy lúc nào cũng hết lòng yêu thương và chăm sóc bạn. Ngũ hành tương sinh dự báo, cả hai đều ngập tràn lòng tin về mối quan hệ này. Thời điểm này bạn cảm thấy rất hạnh phúc và không có gì phải lo lắng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 40, 59

Tuổi Tý

Tử vi dự báo vào đúng 10h10 phút sáng ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế khá tốt, tuy nhiên làm gì cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 10h10 phút sáng ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế khá tốt, tuy nhiên làm gì cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Tình duyên: Đừng lúc nào cũng ở nhà một mình kẻo tình duyên không tìm đến cửa, bạn vẫn cần ra ngoài giao lưu với người khác nhiều hơn.

Công việc: Đừng coi mọi thứ là điều hiển nhiên, một số nhiệm vụ phải được thực hiện sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.

Tài lộc: Tài vận hanh thông, kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, thu hoạch bội thu, vượng phát, sẽ có tiền bất ngờ ập đến, mua sắm cũng khá thích hợp, dễ mua được của rẻ lại tốt.

Sức khỏe: Bình thường, tạm thời không có gì bất ổn.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 80, 92

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