Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) 3 con giáp "Hao tài tốn của" tiền tài bốc hơi, công việc tụt giảm nặng nề. Tuổi Mùi cẩn trọng cách hành xử chớ nóng vội, dễ gây hoạ vào thân

Vận trình công việc của tuổi Mão khá khó khăn. Con giáp này bị người khác cố tình gây rắc rối khiến những dự định không thể triển khai đúng kế hoạch.

Vận trình công việc của tuổi Mão khá khó khăn. Con giáp này bị người khác cố tình gây rắc rối khiến những dự định không thể triển khai đúng kế hoạch. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ chung và bạn là người dẫn đầu nên phải gánh phần trách nhiệm lớn nhất về mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền nên không cần quá lo lắng về tài chính. Trong thời gian ngắn nữa bạn mệnh sẽ nhận được khoản thù lao lớn từ công việc đã triển khai. Bản mệnh có thể dùng số tiền này để đầu tư nâng cao năng lực bản thân để thu hút thêm nhiều cơ hội mới.

Tình cảm: Vận trình tình duyên bình ổn. Ngũ hành tương sinh giúp những cặp đôi yêu nhau càng thêm gắn bó. Ngoài ra, nhiều bạn đã tính đến chuyện sẽ về chung một nhà. Con giáp độc thân cũng không cần quá lo lắng vì bạn sẽ sớm tìm được người yêu như ý.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 17h

Con số may mắn: 17, 40

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) có cục diện Tương Hại Thái Tuế án ngữ, người tuổi Mùi trở nên xốc nổi, thiếu kiên nhẫn, dễ xảy ra xích mích với người khác. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) có cục diện Tương Hại Thái Tuế án ngữ, người tuổi Mùi trở nên xốc nổi, thiếu kiên nhẫn, dễ xảy ra xích mích với người khác. Ngày này bạn tốt nhất nên bình tĩnh khi trao đổi công việc, tìm ra cách giải quyết tích cực chứ đừng nóng giận rồi to tiếng, điều đó sẽ không hề có lợi cho bạn chút nào.

Hôm nay cũng không phải là thời điểm lý tưởng để con giáp này lao mình đầu tư vào các hạng mục mang tính chất mạo hiểm vì có thể vướng vào rắc rối không đáng có. Tốt nhất nên tiếp tục theo dõi thị trường và chờ đợi thời cơ tốt hơn. Chậm mà chắc còn hơn là mất tiền vì sự nóng vội của bản thân.

Ngũ hành xung khắc cản trở nên bản mệnh cũng tỏ ra bướng bỉnh hơn, vận trình tình cảm có phần sa sút, hôn nhân bất ổn. Người độc thân tuy vẫn có đối tượng theo đuổi nhưng quan trọng là bản thân bạn không có cảm xúc nên mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 27, 39

Tuổi Dần

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế đi xuống, cẩn thận đào hoa xấu. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế đi xuống, cẩn thận đào hoa xấu.

Tình duyên: Tình cảm không suôn sẻ, bạn bị ngoại cảnh cám dỗ, cần dùng lý trí để kiềm chế, nếu không kiềm chế được sẽ dễ lừa dối, dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ.

Công việc: Suy nghĩ tích cực, nhanh chóng, phù hợp với thiết kế, nghiên cứu và các công việc có chiều sâu, hầu hết trong sẽ dễ dàng đạt được kết quả như ý.

Tài lộc: Hôm nay tài vận tương đối kém, mời người ta đi ăn tối sẽ tốn rất nhiều tiền, hầu bao sẽ nhanh chóng cạn kiệt, tiền lương cũng không tăng nhiều.

Sức khỏe: Bình thường, chú ý vận động nhiều hơn là được.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 47, 50

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