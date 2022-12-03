Tử vi Chủ nhật ngày 4/12/2022 của 12 con giáp: Mùi - Hợi tiền bạc đầy tay, tin vui tới tấp; Thìn - Thân hung vận khá lớn, đụng độ tiểu nhân

Xem tử vi Chủ nhật ngày 4/12/2022 , hung tinh Thiên Quan xuất hiện sẽ không có lợi cho đường công danh của người tuổi Tý. Bản mệnh có thể sẽ bị người nào đó gây khó dễ, nhưng đừng nổi nóng hay to tiếng vì có thể bạn sẽ gặp bất lợi. Ngày này bạn càng phải giữ lời ăn tiếng nói cũng như thận trọng trong cách hành xử của mình.

Chủ nhật của Sửu có Chính Tài tương trợ nên những người làm công chức, kinh doanh tự do sẽ may mắn. Hàng đi hàng về đều đều, tỷ lệ bị bùng hàng rất thấp. Người làm công ăn lương chỉ cần làm tốt việc của mình là có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nhờ Lục Hợp cục nâng đỡ nên đường tình cảm của Sửu cũng may mắn không kém. Với người độc thân có được những cách nhìn nhận về chuyện tình cảm chín chắn hơn. Sửu được khá nhiều người quý mến nhờ sống ôn hòa, dễ tính.

Bù lại, Tam Hội sẽ giúp việc làm ăn của Tý có dấu hiệu mở mang. Các mối hợp tác cũ mới đều sẽ đem lại cho bạn lợi nhuận không nhỏ. Hãy cố gắng tập trung hơn vào chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng và tìm kiếm thêm nhiều nguồn tiêu thụ trong tương lai. Trong chuyện tình cảm, nếu như mọi thứ đều đang diễn ra đúng như bạn mong muốn thì cũng đừng chủ quan mà coi đó là điều đương nhiên. Tình yêu muốn bền vững thì vẫn cần cả hai có sự dầu tư và vun vén mỗi ngày. Vậy nên hãy phát huy những điều bạn đang làm để mối quan hệ này có thể tiến triển lâu dài hơn nữa.

Đối với chuyện tiền bạc, do cục diện Thổ khắc Thủy nên nhiều khả năng bạn đang có chút lo lắng và cảm thấy thiếu thốn, cần phải có những tác động tốt mới có thể có được những cải thiện đáng kể.

Tuổi Dần

Trong ngày có Lục Hợi quý nhân che chở, vận trình công danh của tuổi Dần đang được mở ra những bước tiến mới và thông qua đó, bạn có thể gặt hái không ít trái ngọt. Cũng bởi con giáp này biết cách phát huy những thế mạnh mình đang có nên gây ấn tượng với quý nhân, đối phương cũng đưa ra nhiều sự trợ giúp để bạn có thể tiến nhanh hơn. Bên cạnh đó Dần cũng nên tận dụng khả năng giao tiếp của mình để tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Càng có nhiều sự hậu thuẫn, bạn sẽ càng tiến nhanh và tiến xa hơn nữa. Khi bạn biết mình cần gì và phải làm gì, hãy chứng minh cho tất cả mọi người thấy sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt.

Ngày này, nhờ Thủy sinh Mộc, con giáp này đang chìm đắm trong khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc trong chuyện tình yêu của mình. Bản mệnh nhận ra mình thật may mắn khi tìm được một người thấu hiểu và yêu thương mình đến vậy. Mọi quyết định của bạn đều được người ấy ủng hộ và cũng luôn có sự đồng hành của đối phương trong những chặng đường quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, tuổi Mão lâm Kiếp Tài nên đi làm hay ở nhà cũng chật vật như nhau. Kinh doanh không có lời, khách hàng thì khó tính, hay nợ nần. Bạn cũng nên đề phòng bị cướp công trắng trợn, có đồng nghiệp ghen ăn tức ở đặt điều nói xấu sau lưng Mão. Vận lâm Tương Hình nên Mão quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, sống khá cô độc. Hôm nay dễ mà có tranh cãi giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa bạn bè với nhau. Con giáp này nên nhẫn nhịn một chút để ngày nghỉ được yên ổn.

Cũng may là đường tiền bạc khởi sắc nhờ cục diện Thủy dưỡng Mộc. Tử vi thấy nay có điềm báo tăng lương, thưởng rất rõ. Mặc dù số tiền không phải quá lớn nhưng cũng giúp bạn trang trải được phần nào các khoản chi tiêu trong gia đình.

Tuổi Thìn

Thương Quan tác động, công việc của tuổi Thìn không được suôn sẻ cho lắm. Bạn ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nên khó tập trung để làm tốt tất cả các mảng. Bản mệnh cần phải điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình, phân chia nhiệm vụ theo mức độ ưu tiên để không ảnh hưởng tới tiến độ chung cũng như làm mất danh dự, uy tín của bản thân.

Tình hình tài chính không gặp vấn đề nào nghiêm trọng nhưng chỉ dừng ở mức đủ chứ không dư thừa. Vì có những khoản chi phát sinh ngoài dự tính nên nếu không khéo chi tiêu thì tuổi Thìn còn có thể bị hao hụt đáng kể đấy. Các khoản tiền đầu tư mà bản mệnh theo đuổi đều chưa thực sự nổi bật nên thu nhập còn hạn chế. Ngày Thủy – Thổ xung khắc nên đường tình duyên của con giáp này có phần kém sắc. Có lẽ một phần vì bản mệnh quá bận rộn với công việc cùng nhiều mối bận tâm khác mà thiếu quan tâm, chăm lo đến một nửa của mình. Người ấy cảm thấy tổn thương và chạnh lòng khi cô đơn trong tình yêu này.

Tuổi Tị

Chủ nhật này, sự nghiệp của tuổi Tị được Thực Thần chiếu cố nên những người làm quán ăn, mở cửa hàng thực phẩm, buôn bán đồ ăn hoặc kinh doanh tự do sẽ gặp thuận lợi. Lộc kinh doanh trong ngày này khá nhiều, càng xởi lởi thì khách càng đông đến mức ai nhìn vào cũng nóng ruột.

Do cục diện Thủy khắc Hỏa nên tình yêu vừa chớm nở lại vấp phải rào cản từ phía gia đình hoặc bạn bè, bản mệnh phải tự mình cố gắng mà thôi. Đi ra ngoài nên tránh tham gia vào những hội buôn chuyện kẻo cái miệng hại cái thân, họa vô đơn chí. Hãy cân nhắc chi tiêu để phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra còn xoay sở được. Tạm thời dẹp bỏ sở thích sang một bên, không mua sắm những thứ vô bổ kia thì bạn cũng chẳng làm sao cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với tinh thần trách nhiệm của mình, tuổi Ngọ có thể đạt được những thành tựu nhất định trong ngày Tỷ Kiên độ mệnh. Bạn luôn hăng hái và năng nổ trong tập thể, không ngại đảm nhận những nhiệm vụ mà người khác còn e dè. Nhờ vậy, con giáp này được cấp trên ưu ái và có khả năng được cất nhắc trong thời gian tới. Đây chính là kết quả mà bản mệnh xứng đáng nhận được khi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho những nhiệm vụ của mình. Nhân đà này bạn hãy lên kế hoạch chinh phục những nấc thang mới, khai phá tiềm năng của bản thân. Chớ vội hài lòng với thực tại bởi con người phải có tinh thần cầu tiến mới không lo bị thụt lùi.

Tuy nhiên chuyện tình cảm của con giáp này có chút mâu thuẫn vì ngũ hành Thủy – Hỏa xung khắc. Mỗi người có một quan điểm khác biệt mà không ai chịu lắng nghe cảm nhận và suy nghĩ của đối phương thì mâu thuẫn xảy ra là điều tất yếu. Tuổi Ngọ nên bình tĩnh và suy sét về những vấn đề mà cả hai gặp phải, trong lúc nóng giận đừng vội đưa ra quyết định gì kẻo sau này phải hối hận.

Tuổi Mùi

Chính Tài nâng đỡ cho đường công việc của tuổi Mùi suôn sẻ, đặc biệt là khoản lương thưởng, chế độ hoặc những người làm công chức. Bình yên cũng là một dạng của phước lành, nếu thấy sự nghiệp không có khúc mắc chính là may mắn, đừng tham lam đòi hỏi thêm nhé.

Vận tình cảm lâm Tương Hại nên Mùi hơi bất an, nóng tính, dễ mất bình tĩnh. Có điềm chia tay, chia li, cãi nhau to tiếng. Nhiều người sắp tiễn người thân đi làm ăn xa hoặc chính bạn phải rời xa gia đình. Nên bớt cái tôi của mình đi để mọi sự như ý, không vướng vào rắc rối. Bản mệnh cần tỉnh táo trong mọi việc cũng như các mối quan hệ xã giao, tránh tin lầm người xấu mà hao tài do nay lâm vào cục diện Thổ khắc Thủy. Cho vay tiền nhưng không đòi lại được, lúc cho vay thì người ta ngon ngọt, lúc bạn đi đòi nợ thì lại chạy mất tích.

Tuổi Thân

Chịu tác động của cục diện Tương Hại Thái Tuế, tuổi Thân có thể phải đón nhận những tin tức không mấy tích cực trong ngày hung vận khá lớn. Bạn có điềm báo đụng độ tiểu nhân, đối phương trong tối, bạn ngoài sáng nên khó trách được những bất lợi. Công việc có dấu hiệu trì trệ, bản thân bạn cũng khó phát huy năng lực một cách trọn vẹn.

Hôm nay, Thân cũng không gặp may ở phương diện tài chính. Chuyện làm ăn nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng mất đi uy tín mới là vấn đề đáng ngại. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải nhắc nhở bản thân kiểm tra lại mọi thứ nhiều lần, hợp tác với ai cũng phải tìm hiểu kỹ. Kim sinh xuất cho Thủy, mối quan hệ tình cảm của người tuổi này không được như ý. Tình cảm vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm, tranh cãi gay gắt với nhau. Có điềm báo người bạn đời của con giáp này có mối quan tâm khác bên ngoài, nếu không nhanh chóng giải quyết thì mối quan hệ này dễ xảy ra tan vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu may mắn đường công việc nhờ có Chính Quan nâng đỡ. Đặc biệt là những bạn đang xin việc, chờ tin tức thi cử, bầu cử, tăng lương thì thời gian tới sẽ có tin vui. Sau bao ngày vất vả thì tới đây bạn sẽ được may mắn chiếu cố, công việc mỉm cười, tương lai khởi sắc.

Vận trình tình cảm lâm Tương Phá nên anh chị em trong nhà dễ có lục đục, cha mẹ và con cái bất hòa. Đôi khi không thể nhìn vẻ bề ngoài để phán đoán một con người nên ai nói gì về bạn cứ mặc kệ họ, mình nhẫn nhịn thì mình được thêm phước, họ nóng giận họ gặp quả báo. Kim dưỡng Thủy mang đến tin vui tài lộc. Người buôn bán kinh doanh được phù trợ, buôn may bán đắt bất ngờ, tuổi này biết giữ chữ tín với khách hàng nên tiếng lành đồn xa, khách hàng tìm đến nhiều, tiết kiệm tiền cũng giỏi, biết xoay xở lúc nguy nan.

Tuổi Tuất

Thương Quan nhập cục, tuổi Tuất có thể sẽ được đồng nghiệp hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Với thái độ hòa đồng, lịch thiệp của mình, con giáp này luôn có lợi thế khi làm việc nhóm. Mọi người cũng luôn dành cho bạn sự công nhận và tin tưởng. Bản mệnh nên trân trọng những người đồng nghiệp đáng quý như vậy. Ngày này nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính, mọi thứ vẫn đang ổn định trong tầm kiểm soát của bạn. Dù cũng có tham vọng kiếm thêm thu nhập nhưng bạn không quá vội vàng, ngược lại, con giáp này có sự chuẩn bị chắc chắn để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc nên tuổi Tuất vẫn chưa gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Cảm xúc của bạn dễ bị phụ thuộc vào nửa kia, vậy nên mỗi khi hai bạn xảy ra mâu thuẫn, bạn luôn phải là người chạy theo dỗ dành, làm lành. Có thể vì thế mà Tuất cảm thấy tình cảm này có sự chênh lệch.

Tuổi Hợi

Hôm nay, công việc của Hợi có Thiên Ấn chiếu cố nên đỡ vất vả hơn hẳn. Nhiều người có thời gian nghỉ ngơi đi du lịch cùng cơ quan. Người làm chức cao có tiếng nói trong công ty, không để người khác lấn át nhưng đừng lạm dụng chức quyền để gây khó dễ cho người ta nhé.

Đường tình cảm của bản mệnh may mắn được Tam Hội chiếu cố nên gia đình tránh được họa lớn nhỏ. Nhiều người sắp đón người thân từ xa trở về hoặc hội ngộ với bạn cũ lâu ngày không gặp, tinh thần phấn khởi vui tươi, làm gì cũng thấy thoải mái. Công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nên cũng giỏi kiếm tiền. Tuổi Hợi có thể chi tiêu một chút cho bản thân và gia đình, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin để đầu tư sinh lời trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm