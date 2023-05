Tử vi thứ Năm ngày 1/12/2022 của 12 con giáp: Thiên Ấn che chở cho tuổi Sửu - Tị; còn tuổi Thìn - Ngọ hung tinh cảnh báo xấu, làm gì cũng không suôn sẻ

Xem tử vi thứ Năm ngày 1/12/2022 của 12 con giáp , tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở nên vận trình ngày mới không được suôn sẻ cho lắm. Do không kiềm chế được cảm xúc nên con giáp này dễ đánh mất bình tĩnh, gây hấn với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, để lại ấn tượng rất xấu với đồng nghiệp.

Hôm nay, tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn che chở nên công việc trong ngày phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn.

Cũng may phương diện tài lộc không bị ảnh hưởng quá nhiều, mà thậm chí còn có xu hướng tăng lên nhờ Thiên Tài độ mệnh. Thời điểm này bạn có thể nghĩ đến việc đầu tư vào các lĩnh vực mới mẻ khi đang có cát tinh hậu thuẫn nên có thể giành được nhiều ưu thế. Thủy sinh Mộc nhưng là mối quan hệ sinh xuất nên điềm báo tình cảm vợ chồng có nhiều điểm bất đồng. Bạn tốt nhất nên tránh đối đầu với người ấy để không buông lời làm tổn thương đối phương. Hãy cho cả hai người có không gian riêng tư để nhìn nhận lại bản thân.

Tuy nhiên vì ngũ hành xung khắc nên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bạn mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế hoặc không khả thi. Bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất. Chuyện tình cảm cũng đón những tín hiệu không mấy tốt lành. Dù là nửa kia hay là bạn thì đều có xu hướng gạt bỏ lời giải thích của đối phương, khăng khăng với lời buộc tội của mình, dần dà đẩy tình yêu tới bờ vực sụp đổ.

Tuổi Dần

Theo dõi tử vi hàng ngày, Tam Hội cục mang tới cho tuổi Dần khá nhiều cơ hội để chứng tỏ vị thế của mình. Nhờ vậy, vận trình công việc của bạn diễn ra tốt đẹp. Hôm nay những người theo đuổi chức quyền sẽ được nâng đỡ nên con đường công danh bổng lộc có thể sẽ khởi sắc.

Thứ 5 này, Dần còn có vận trình tài lộc dồi dào. Nhờ khả năng của bản thân mà bản mệnh có thể dễ dàng cải thiện được nguồn tài chính. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh buôn bán thì đều đón tài lộc về túi, lợi nhuận nhìn chung khá rủng rỉnh. Mộc khí vượng dự báo thể trạng của những chú Hổ có thể không được sung sức như thường ngày. Khi bạn mệt mỏi hiệu quả công việc sẽ giảm sút, chính vì vậy phải luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, nghỉ ngơi đầy đủ thì làm việc sẽ suôn sẻ Dần nhé.

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định.

Dù hiện tại tài chính có phần dồi dào nhưng bạn cũng đừng vội phung phí, cần chi tiêu có chừng mực. Không ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu bạn chịu khó tích lũy cho mình một khoản phòng thân thì sẽ chủ động và an tâm hơn nhiều đấy. Chuyện tình duyên không được như ý, đôi lứa dễ có những rạn nứt thậm chí là nghi ngờ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng do những trận cãi cọ liên miên. Bạn đang có cảm giác bất an về mối quan hệ của mình, lại thêm những tác động bên ngoài khiến cho bạn khó có thể vững tâm.

Tuổi Thìn

Với tác động từ cục diện Tương Hại, người tuổi Thìn dễ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Đặc biệt các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng có thể xấu đi khá nhanh khi đôi bên không đạt được sự thống nhất trong quá trình làm việc chung, tiến độ trì trệ khá rõ.

Thời điểm này, nếu con giáp này không cố duy trì sự tập trung, bạn rất dễ mắc phải nhiều sai lầm khó có thể chấp nhận được. Bản mệnh cũng không thể nào lường trước được những hậu quả có thể xảy ra, vậy nên tốt nhất hãy cẩn thận ngay từ đầu. Thổ - Mộc xung khắc, những chú Rồng có phần thất vọng với chuyện tình cảm hiện tại. Tình yêu không phải lúc nào cũng đi theo những viễn tưởng êm đẹp mà bản mệnh nghĩ. Nếu đôi bên không thỏa hiệp và tìm ra ý kiến đồng nhất giữa hai người thì dễ dẫn đến rạn nứt, đổ vỡ.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị may mắn được quý nhân Chính Quan nâng đỡ nên công việc gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn. Hôm nay cũng được coi là một ngày vượng duyên với tuổi Tị khi ngũ hành tương sinh mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

Tuổi Ngọ

Ngày Mão Ngọ Tương Phá, tuổi Ngọ gặp nhiều khó khăn, hung tinh cảnh báo về những nguy cơ xấu có thể xảy ra. Điềm báo tử vi cho thấy có kẻ tiểu nhân xuất hiện, lợi dụng sơ hở, sai sót của bản mệnh để tìm cơ hội công kích, làm giảm uy tín của bạn.

Đủ thứ chuyện với áp lực dồn nén có thể khiến cho tinh thần và sức khỏe của con giáp này đi xuống. Tuổi Tị khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, buồn phiền. Dù vậy bản mệnh cần phải cố gắng giữ tỉnh táo, và hết sức thận trọng trong từng quyết định. Bù lại ngũ hành tương sinh đem tới nguồn an ủi không nhỏ cho Ngọ khi tình cảm của các cặp vợ chồng khá lý tưởng, những mâu thuẫn trước đó đã dần được xóa bỏ. Mỗi người nhường nhịn nhau một chút, tin tưởng nhau hơn, bản mệnh và người ấy không còn hờn dỗi, ghen tuông vô cớ nữa.

Tuổi Mùi

Tam Hợp cục dự báo công việc của Mùi có bước tiến nhất định. Bản mệnh là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được bạn xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi. Bên cạnh đó, Mùi cũng cần tiết chế bớt sự bảo thủ, cố chấp của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. Việc lắng nghe góp ý của người khác cũng giúp con giáp này ngày càng hoàn thiện bản thân.

Nhờ cát khí lan tràn, đường tài lộc của bạn cũng vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô cần phải nhanh chóng nắm bắt bởi không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế này.

Tuổi Thân

Thương Quan tác động, tuổi Thân có một ngày không được suôn sẻ trong công việc khi kế hoạch bạn đưa ra có thể vấp phải sự phản đối, nghi ngờ từ các đồng nghiệp, đối tác. Hãy thận trọng bởi nó có thể ảnh hưởng tới đánh giá năng lực cũng như đường tiến thân của bạn đấy.

Tâm trạng không tốt, bạn làm việc gì cũng dễ đổ vỡ, hỏng hóc. Hôm nay bạn không nên đưa ra những quyết định quan trọng như ký kết giấy tờ hay đầu tư kinh doanh. Những lúc tâm trạng bất ổn bạn nên nghỉ ngơi để bản thân bình tĩnh, kích động chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối. Chuyện tình cảm hôm nay dễ xảy ra mâu thuẫn do Kim – Mộc xung khắc. Sự nóng giận sẽ khiến cho không khí đôi bên ngột ngạt. Thái độ mềm mỏng sẽ làm dịu không khí thay vì những tranh cãi hơn thua. Nhìn chung bạn nên giữ một cái đầu lạnh và một trái tim ấm áp trong hôm nay.

Tuổi Dậu

Ngày Dậu Mão Tương Xung là điềm báo có tiểu nhân gây khó dễ cho người tuổi Dậu. Con giáp này cần đề phòng tất cả những người xung quanh mình, việc gì quan trọng thì nên tự tay làm, kiểm chứng thông tin trước khi quyết định để tránh bị người xấu lợi dụng lừa gạt.

Lại thêm ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên khá ảm đạm. Dường như tình yêu vẫn chưa mỉm cười với con giáp này, tình trạng độc thân cứ mãi đeo bám khiến bạn chẳng thể nào tìm được một người thấu hiểu và yêu thương mình. Trong khi đó người có đôi cũng liên tiếp bị rắc rối đeo bám khi mà chính bản thân bạn cũng không đủ bao dung để có thể tha thứ cho những lỗi lầm của người ấy. Tuy nhiên, chẳng có ai hoàn hảo vô khuyết, nếu bao dung hơn bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp.

Tuổi Tuất

Trong ngày được Lục Hợp hậu thuẫn, tuổi Tuất có khá nhiều tin đáng để vui mừng. Hôm nay bạn có được hỗ trợ từ mọi người và cũng tạo ra được sự tôn trọng, nể phục trong tập thể bằng những biểu hiện xuất sắc của mình. Chính vì vậy công việc trở nên rất thuận lợi.

Nhìn chung mọi nỗ lực của con giáp này được đền đáp, nhân đà này bạn cũng thêm tự tin để tiếp tục chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì bản mệnh có thể chọn thời điểm này để tiến hành sẽ rất may mắn. Vận trình tình cảm rất đáng mong đợi. Các cặp đôi hài lòng với tình cảm hiện tại. Vận đào hoa rực rỡ với người độc thân, bạn có thể may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp, đôi bên có những khởi đầu khá tốt đẹp, cũng có người sẽ nhận được tín hiệu muốn quay lại từ người cũ.

Tuổi Hợi

Thứ 5 này, vận trình tình duyên của tuổi Hợi vô cùng tốt đẹp nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người độc thân luôn có những người theo đuổi, đối tượng để ý không ít. Tuy nhiên, lắm mối thì tối dễ nằm không, để lựa chọn được một người phù hợp với mình cũng không phải là việc dễ dàng.

Công việc của bản mệnh tuy chưa có dấu hiệu của những bước đột phá to lớn nhưng đã có phần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn nhiều so với trước đó. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để thể hiện và gây ấn tượng với cấp trên, tự tìm kiếm cơ hội thăng tiến cho mình. Cát khí vượng cũng giúp đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, nguồn thu không những đến từ công việc chính mà bản mệnh cũng có thu nhập phụ. Nhờ vậy, người tuổi Hợi không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm