Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay, 3 con giáp gánh tiền 100 tỷ, hứng lộc trời đổ như thác, cuộc sống ngập trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 07:38

Sau 16h chiều nay, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vận trình hanh thông cộng thêm sự nổi bật về tiền bạc càng khiến nhiều người ganh tỵ.

Tuổi Dần 

Theo tử vi hàng ngày, sau 16h chiều nay, tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc vạn sự hanh thông. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, giúp Ngọ từng bước gia tăng thu nhập ổn định tình hình tài chính cá nhân. Vận may tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều cải thiện đáng kể.

Đây là giai đoạn thăng hoa nhất, tuổi Dần không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn được quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Tuổi Dần nhờ đó trở thành đại gia lúc nào không hay, hay thậm chí xây dựng mọi thứ đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhờ Dần tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Dần cũng được nâng cao. Người tuổi Dần không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà, tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể. 

Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay, 3 con giáp gánh tiền 100 tỷ, hứng lộc trời đổ như thác, cuộc sống ngập trong nhung lụa - Ảnh 1
Theo tử vi hàng ngày, sau 16h chiều nay, tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc vạn sự hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Dự đoán trúng số độc đắc sau 16h chiều nay, tuổi Mùi sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bảo hộ, bao bọc. Tài lộc của người tuổi Mùi trong hôm nay sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân phù trợ, giúp đỡ nên công việc ngày càng suôn sẻ, diễn ra thuận lợi, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy. 

Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Thời điểm này, tuổi Mùi sẽ có nhiều bước tiến mới, từ sự nghiệp đến tình duyên đều có sự chuyển biến tích cực. Con giáp này gặp được yếu tố lợi phong lợi thủy nên phát huy được hết khả năng của mình và phát triển rực rỡ hơn. Thời gian này, tuổi Mùi không chỉ được thần Phật phù trợ mà còn có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, thu nhập tăng lên đáng kể.

Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay, 3 con giáp gánh tiền 100 tỷ, hứng lộc trời đổ như thác, cuộc sống ngập trong nhung lụa - Ảnh 2
Dự đoán trúng số độc đắc sau 16h chiều nay, tuổi Mùi sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bảo hộ, bao bọc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi dự đoán, sau 16h chiều nay nhờ có Tam Hội mà ngày này ai đó sẽ cho con giáp tuổi Dậu hiểu hơn về giá trị của tình bạn, khi mang đến cho bạn những sự tin cậy mà bạn cần. Đây là ngày để hiểu hơn về những người mà bạn yêu thương, hãy dành thời gian để yêu thương và chăm sóc cho họ nhé!

Đồng thời, hãy nhìn xem cách ai đó đang đối xử tốt với bản thân họ để làm gương cho chính mình. Đừng đặt nhu cầu của người khác lên trước mình và khiến cho bản thân thiệt thòi! Chính Tài rộng mở, bạn kiếm về cho bản thân mình một nguồn lãi đáng ngưỡng mộ mà thậm chí từ trước đến giờ bạn chưa bao giờ có được. Thế nhưng cũng nên tiếp tục đầu tư một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng nhé! 

Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay, 3 con giáp gánh tiền 100 tỷ, hứng lộc trời đổ như thác, cuộc sống ngập trong nhung lụa - Ảnh 3
Theo tử vi dự đoán, sau 16h chiều nay nhờ có Tam Hội mà ngày này ai đó sẽ cho con giáp tuổi Dậu hiểu hơn về giá trị của tình bạn, khi mang đến cho bạn những sự tin cậy mà bạn cần - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Vào 2 ngày giữa tuần này (29/11 - 30/11), 3 con giáp ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN, lóa mắt vì vàng, tiền bạc cứ đổ về túi như thác nước

Vào 2 ngày giữa tuần này (29/11 - 30/11), 3 con giáp ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN, lóa mắt vì vàng, tiền bạc cứ đổ về túi như thác nước

Tử vi học có nói, 2 ngày giữa tuần này chính là thời gian 3 con giáp này gặp vận may chất chồng, tiền bạc tha hồ dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 4 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi tu vi hom nay xem tu vi 12 con giap tuổi dần tuổi mùi tuổi dậu tu vi xem tử vi tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi 30/11 tử vi ngày 30/11

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông