Từ ngày 29/11 đến 10/12, Thần Tài trái, Phật Bà phải, 3 tuổi đại phát đại lộc, đầu tư trúng đậm, một vốn bốn lời, đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 06:44

Dự đoán từ ngày 29/11 đến 10/12 được đánh giá là thời gian khởi khí khai lộc khi có cả Thần Tài và Phật Bà mở kho phát lộc, 3 con giáp may mắn ăn lộc sâu dày.

Tuổi Mão 

Tuổi Mão được xếp là con giáp có đầu óc tính toán nhanh nhạy, ứng biến và xử trí tình huống linh hoạt, chính bởi vậy mà từ ngày 29/11 đến 10/12, việc kiếm được bộn tiền là điều hiển nhiên. Người làm lãnh đạo thời điểm này đưa ra được giải pháp tiên phong dẫn dắt tập thể đi đúng đường, rẽ đúng lối. Thế nên nhưng dự án hợp tác sớm muộn cũng đổ về tay họ, mang lại lợi nhuận chót vọt. 

Bên cạnh đó, nhờ vào mối quan hệ xã giao hài hòa mà bạn được mọi người yêu mến, những người này cũng giống như quý nhân sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ mọi lúc, mọi nơi. Nếu bạn là một người làm công ăn lương, mối quan hệ giữa cấp trên và đồng nghiệp được cải thiện theo chiều hướng tích cực, hiểu lầm và hiềm khích không còn nữa. 

Từ ngày 29/11 đến 10/12, Thần Tài trái, Phật Bà phải, 3 tuổi đại phát đại lộc, đầu tư trúng đậm, một vốn bốn lời, đổi vận giàu sang - Ảnh 1
Tuổi Mão được xếp là con giáp có đầu óc tính toán nhanh nhạy, ứng biến và xử trí tình huống linh hoạt, chính bởi vậy mà từ ngày 29/11 đến 10/12, việc kiếm được bộn tiền là điều hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ ngày 29/11 - 10/12, tuổi Tỵ kiếm được cơ hội làm ra tiền tỷ, may mắn đã liên tiếp tìm đến con giáp này. Được Phật Bà về ban tài tiếp lộc, những người làm công ăn lương không ngừng phấn đấu chạm tay tới thành công. Tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp là cách nhanh chóng giúp bản mệnh vững vàng, kiếm lợi dễ dàng. 

Ngoài ra, tuổi Tỵ được quý nhân nâng khăn, sửa túi - là một người hết lòng yêu thương, gắn bó bên bạn qua thăng trầm. Người này sẽ giúp bạn kết nối được mục tiêu phát triển với kế hoạch dở dang. Thời gian này, vận khí hanh thông rất tốt cho việc kí kết hợp đồng, bởi thế nếu xuất hiện mối làm ăn triển vọng thì nhanh chóng hợp tác sau khi xem xét kĩ càng các điều khoản. 

Từ ngày 29/11 đến 10/12, Thần Tài trái, Phật Bà phải, 3 tuổi đại phát đại lộc, đầu tư trúng đậm, một vốn bốn lời, đổi vận giàu sang - Ảnh 2
Từ ngày 29/11 - 10/12, tuổi Tỵ kiếm được cơ hội làm ra tiền tỷ, may mắn đã liên tiếp tìm đến con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo tử vi 12 con giáp, từ ngày 29/11 - 10/12, tuổi Tuất được cát tinh chiếu mệnh nên làm gì cũng phát triển mạnh mẽ, thuận lợi đến kinh ngạc, những mục tiêu, dự tính ấp ủ bấy lâu nay cũng đạt được kết quả tốt đẹp. 

Cônh việc của Tuất đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nên tranh thủ thời cơ tiến hành những thủ tục, triển khai kế hoạch và dự định mới liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vì sẽ rất có lãi. Tinh thần đẩy lên cao mà bản mệnh lọt vào mắt xanh của quý nhân, cấp trên. Những mối làm ăn tiềm năng được họ giới thiệu, việc nhận trái ngọt chỉ còn là thời gian mà thôi. 

Từ ngày 29/11 đến 10/12, Thần Tài trái, Phật Bà phải, 3 tuổi đại phát đại lộc, đầu tư trúng đậm, một vốn bốn lời, đổi vận giàu sang - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, từ ngày 29/11 - 10/12, tuổi Tuất được cát tinh chiếu mệnh nên làm gì cũng phát triển mạnh mẽ, thuận lợi đến kinh ngạc, những mục tiêu, dự tính ấp ủ bấy lâu nay cũng đạt được kết quả tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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