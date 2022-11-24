Thần Tài đổ lộc vào ngày mai (mùng 2/11 âm lịch), ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vươn lên ngoạn mục, tiền vàng chất đầy kho, trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 16:08

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, trời Phật nâng đỡ vào mùng 2/11 âm lịch nên top con giáp giàu có này sẽ có tài vận thăng hoa rực rỡ, cố gắng bao nhiêu thành công bấy nhiêu.

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều thông minh, cá tính và có tham vọng như nhau. Đây chính là lý do vì sao dù được gia đình bảo bọc nhưng Thìn chẳng hề ỷ lại. Họ dám vượt qua định kiến, chiến thắng số phận để tự làm đại gia khi còn khá trẻ.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm, sau những lần bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại thì mùng 2/11 âm lịch tới đây, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Nhà xe chờ sẵn, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hưng thịnh, kinh doanh một vốn bốn lời là những gì con giáp giàu sang này nắm chắc trong tay.

Thần Tài đổ lộc vào ngày mai (mùng 2/11 âm lịch), ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vươn lên ngoạn mục, tiền vàng chất đầy kho, trúng số đổi đời - Ảnh 1
Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm, sau những lần bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại thì mùng 2/11 âm lịch tới đây, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên ai cũng công nhận tài năng, sự khôn ngoan và nhạy bén của Tý trong cuộc sống, thời cuộc. Trách nhiệm trong công việc, dám dấn thân và không sợ khổ nên Tý sớm thành công, được cấp trên hết lòng tin tưởng.

Trong ngày 2/11 âm lịch nhờ có trời Phật phù trợ nên cứ hễ Tý bước chân trái thì lộc lá chạy theo, bước chân phải có quý nhân tương trợ. Đổi đời ngoạn mục, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt nên từ đây đến cuối năm con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa, tha hồ hưởng thụ.

Thần Tài đổ lộc vào ngày mai (mùng 2/11 âm lịch), ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vươn lên ngoạn mục, tiền vàng chất đầy kho, trúng số đổi đời - Ảnh 2
Trong ngày 2/11 âm lịch nhờ có trời Phật phù trợ nên cứ hễ Tý bước chân trái thì lộc lá chạy theo, bước chân phải có quý nhân tương trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là người chăm chỉ, điềm đạm và thấu hiểu lòng người nên Sửu chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với ai, càng không nói xấu sau lưng hay cạnh tranh không lành mạnh với người khác. Tuy nhiên, chính vì quá đàng hoàng, tử tế nên Sửu bị tiểu nhân hãm hại hết lần này đến lần khác, khốn khó trăm bề.

May mắn thay, nhờ sự linh hoạt, giao tiếp khôn ngoan nên Sửu nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, khiến những kẻ đã ghen ăn tức ở với mình phải trả giá. Tiền ùa vào nhà, sự nghiệp thăng tiến là những gì trời đã an bài cho Sửu trong ngày 2/11 âm lịch.

Thần Tài đổ lộc vào ngày mai (mùng 2/11 âm lịch), ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vươn lên ngoạn mục, tiền vàng chất đầy kho, trúng số đổi đời - Ảnh 3
Tiền ùa vào nhà, sự nghiệp thăng tiến là những gì trời đã an bài cho Sửu trong ngày 2/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thứ 4, 5, 6 giữa tuần này: 3 con giáp lập tức đổi vận, nghèo mấy cũng giàu, khiêng bao tải tiền về nhà, phúc - lộc - thọ có đủ

Thứ 4, 5, 6 giữa tuần này: 3 con giáp lập tức đổi vận, nghèo mấy cũng giàu, khiêng bao tải tiền về nhà, phúc - lộc - thọ có đủ

Tử vi có nói, thứ 4, 5, 6 giữa tuần này, 3 con giáp sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, được bề trên thương xót nên làm việc gì cũng thành công, tiền bạc luôn rủng rỉnh.

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