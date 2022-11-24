Đón tháng 12 ngập tràn may mắn, 3 con giáp thăng tiến vùn vụt, giàu sánh ngang hàng tỷ phú, cuối năm không lo thiếu tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 14:07

Theo tử vi tháng 12 dự đoán, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, được Thần Tài dẫn dắt, có của ăn của để, sự nghiệp vượng phát.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có năng lực mạnh mẽ và phẩm chất cá nhân cao, có phong thái riêng, tài ăn nói. Con giáp được đánh giá cao bởi tính năng động và chăm chỉ. Theo tử vi 12 con giáp, vận số vượng sắc, đường tiền tài được cát tinh chiếu rọi trong tháng 12/2022.

Tuổi Dần sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, nhanh lam nhanh làm, Dần ắt trở thành con giáp giàu sang vô đối, tiền chất chật két, rung đùi hưởng lạc.

Đón tháng 12 ngập tràn may mắn, 3 con giáp thăng tiến vùn vụt, giàu sánh ngang hàng tỷ phú, cuối năm không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, vận số vượng sắc, đường tiền tài được cát tinh chiếu rọi trong tháng 12/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng sinh ra đã mang số mệnh khác người. Họ hưởng nhiều phúc lộc, tuy thời trẻ có vất vả nhưng từ trung tuổi đổ ra cuộc sống sẽ hưởng nhiều hạnh phúc. Theo tử vi, thời gian tháng cuối cùng của năm 2022, người tuổi Dần sẽ không thiếu vận may.

Tài lộc vượng phát, may mắn ngập tràn, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không có kẻ tiểu nhân cản trở, đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc. Quý nhân tương trợ, có khả năng kiếm được bộn tiền.

Đón tháng 12 ngập tràn may mắn, 3 con giáp thăng tiến vùn vụt, giàu sánh ngang hàng tỷ phú, cuối năm không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 2
Theo tử vi, thời gian tháng cuối cùng của năm 2022, người tuổi Dần sẽ không thiếu vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nổi tiếng khôn khéo, nhanh nhẹn và biết cách đối nhân xử thế. Dù sinh ra trong cảnh giàu sang hay nghèo hèn, con giáp này luôn tự lực cánh sinh, nỗ lực trong mọi hoàn cảnh, lại được nhiều người yêu thương giúp đỡ nên dễ dàng đối phó với mọi biến cố, gian khó xảy đến trong đời mình. Càng về hậu vận, Mùi càng giàu sang hưng thịnh.

Năm 2022 cơ bản là một năm tốt đẹp của tuổi Mùi. Vận may của con giáp này kéo dài đến tận tháng 12 cuối năm 2022 nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài vào nhà. Sự nghiệp của con giáp này càng thăng tiến, tiền bạc ập đến. Rất nhiều cơ hội được mở ra mang lại cho con giáp này các khoản thu lớn, từ đây một bước đổi đời.

Đón tháng 12 ngập tràn may mắn, 3 con giáp thăng tiến vùn vụt, giàu sánh ngang hàng tỷ phú, cuối năm không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 3
Năm 2022 cơ bản là một năm tốt đẹp của tuổi Mùi. Vận may của con giáp này kéo dài đến tận tháng 12 cuối năm 2022 nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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