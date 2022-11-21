3 con giáp ĐỎ nhất sau 16h30 chiều nay, tài lộc hanh thông vô cùng, Thần Tài báo mộng vàng, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 09:30

Bước sang 16h30 chiều nay, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Tuổi Ngọ

Đứng đầu trong 3 con giáp may mắn sau 16h30 chiều nay đó chính là tuổi Ngọ. Con giáp này sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

3 con giáp ĐỎ nhất sau 16h30 chiều nay, tài lộc hanh thông vô cùng, Thần Tài báo mộng vàng, đại phú đại quý - Ảnh 1
Đứng đầu trong 3 con giáp may mắn sau 16h30 chiều nay đó chính là tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sau 16h30 chiều nay, người tuổi Sửu đứng trong bảng xếp hạng may mắn của 12 con giáp. Con giáp này sẽ được bao quanh bởi vận may, mọi mặt trong đời sống đều tăng trưởng thuận tiện khiến người khác ngưỡng mộ.

Dưới sự trợ giúp của quý nhân, sẽ thuận tiện có được thành công xuất sắc trong việc làm và nguồn tài phú lý tưởng. Sửu không chỉ tạo dựng chỗ đứng cho mình mà còn giúp đỡ người thân trong gia đình cùng phát triển. Con giáp này biết nhìn xa trông rộng, khả năng phán đoán tốt. 

3 con giáp ĐỎ nhất sau 16h30 chiều nay, tài lộc hanh thông vô cùng, Thần Tài báo mộng vàng, đại phú đại quý - Ảnh 2
Sau 16h30 chiều nay, người tuổi Sửu đứng trong bảng xếp hạng may mắn của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, sau 16h30 chều nay, người tuổi Hợi có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả. Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Hợi còn có thể tiết kiệm được khoản. Đây là năm người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Tuổi Hợi và sao Thái Tuế tạo thành cung hợp Dần-Hợi, thể hiện rằng Thiên Tuế tinh sẽ làm tiêu hao năng lượng của tuổi Hợi. Người sinh vào mùa đông càng không cần sợ bị hao tổn năng lượng. Vì Đại chi của tuổi Hợi là Hợi Thủy, mà mùa đông Thủy rất thịnh vượng. Thái Tuế Nhâm Mộc là sao khắc chế cung sát nên tuổi Hợi dễ nắm trong tay quyền thế, người làm quan chức cũng không dám “động chạm” đến vì họ vừa có tài vừa có quyền.

3 con giáp ĐỎ nhất sau 16h30 chiều nay, tài lộc hanh thông vô cùng, Thần Tài báo mộng vàng, đại phú đại quý - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, sau 16h30 chều nay, người tuổi Hợi có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Xem tử vi đầu tuần mới cho thấy, có 3 con giáp xua sạch vận xui, sự nghiệp thăng tiến, tiền đổ ào ào về túi.

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