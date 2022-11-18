Đầu tuần mới (21/11 - 23/11), 3 tuổi 'vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 08:43

Xem tử vi đầu tuần mới cho thấy, có 3 con giáp xua sạch vận xui, sự nghiệp thăng tiến, tiền đổ ào ào về túi.

Tuổi Dậu

Mở đầu cho 3 con giáp may mắn trong đầu tuần mới này phải kể đến tuổi Dậu, bởi họ có vận trình hanh thông tựa gấm hoa giúp tinh thần phấn chấn, làm gì cũng năng nổ nhiệt tình hơn.  Đặc biệt hơn cả, con giáp này có niềm đam mê và thực sự nghiêm túc với công việc hiện tại mà xác định cho mình được lộ trình làm việc, mục tiêu phấn đấu rõ ràng tạo niềm hứng khởi giúp bản thân có thêm động lực để cố gắng hết mình.

Hiệu suất công việc của con giáp này khá tốt, được cấp trên và đồng nghiệp công nhận lại càng tạo cho mình chỗ đứng vững chắc nơi làm việc. Dự báo bản mệnh được quý nhân giúp đỡ, gánh vác một phần khó khăn. Vận trình tình duyên cũng vô cùng hanh thông, đôi lứa có khoảng thời gian cuối tuần yêu thương, một cuộc hẹn hò kết nối tình cảm ở một nơi đặc biệt khiến hai bạn thấu cảm cho nhau. 

Đầu tuần mới (21/11 - 23/11), 3 tuổi 'vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi - Ảnh 1
Mở đầu cho 3 con giáp may mắn trong đầu tuần mới này phải kể đến tuổi Dậu, bởi họ có vận trình hanh thông tựa gấm hoa giúp tinh thần phấn chấn, làm gì cũng năng nổ nhiệt tình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Bản mệnh tuổi Mùi dự báo gặp được quý nhân phù trợ làm gì cũng đạt được kết quả mĩ mãn trong thời điểm đầu tuần mới. Bạn tự nhận ra được điểm mạnh để tìm cách phát huy nhanh chóng, tuyệt đối không bỏ qua bất kì cơ hội thăng tiến nào. Chẳng dừng lại ở đó, niềm vui tài lộc cũng nhanh chóng đỏ về túi tuổi Mùi.

Bản mệnh vô cùng phấn khởi khi nhìn nguồn tài chính của mình ngày càng dồi dào, lớn lao. Đặc biệt những người làm kinh doanh thu về lợi nhuận lớn sau chuỗi ngày ế ẩm thì dịp này bạn hoàn toàn lật ngược được tình thế. Chuyện tình cảm diễn ra êm đẹp, vận đào hoa nở rộ nên trong hai ngày cuối tuần, bản mệnh có ý định tỏ tình với ai thì nhanh chóng ngỏ lời, tỷ lệ thành công rất cao. 

Đầu tuần mới (21/11 - 23/11), 3 tuổi 'vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi - Ảnh 2
Bản mệnh tuổi Mùi dự báo gặp được quý nhân phù trợ làm gì cũng đạt được kết quả mĩ mãn trong thời điểm đầu tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Đầu tuần mới, con giáp tuổi Mão đón nhận nhiều tin vui ở phương diện tài chính nhờ bản mệnh chăm chỉ làm việc, phát huy được khả năng và đón nhận được thành quả vô cùng xứng đáng.  Những gì bạn có được đến hôm nay là nhờ vào tinh thần quả cảm, dám nghĩ dám làm, một khi đã quyết tâm làm sẽ không chần chừ mà đạt được thành tựu như ý. 

Nếu bạn biết quản lý chi tiêu thì sẽ nhanh chóng tích lũy được một khoản tiền khổng lồ trong tương lai. Con giáp may mắn khi được đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, bạn cần duy trì mối quan hệ này. 

Đầu tuần mới (21/11 - 23/11), 3 tuổi 'vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi - Ảnh 3
Đầu tuần mới, con giáp tuổi Mão đón nhận nhiều tin vui ở phương diện tài chính nhờ bản mệnh chăm chỉ làm việc, phát huy được khả năng và đón nhận được thành quả vô cùng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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