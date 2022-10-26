Tử vi 5 ngày (từ 27 đến 31/10): Quét sạch mây mù chắn lối, 3 con giáp tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, tài lộc bừng sáng, phú quý phát tài

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 08:20

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong thời gian từ ngày từ 27 đến 31/10. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

 

Tuổi Sửu

Tử vi thấy rằng do có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy trong những ngày này. Thậm chí, dù phải tiếp xúc với những công việc mới, bạn cũng chẳng hề bối rối. Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, bạn luôn có cách thích ứng nhanh chóng.

Tử vi 5 ngày (từ 27 đến 31/10): Quét sạch mây mù chắn lối, 3 con giáp tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, tài lộc bừng sáng, phú quý phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày này, tác phong làm việc của con giáp nhanh nhạy, không chỉ được lòng cấp trên mà còn truyền động lực cho cả đồng nghiệp xung quanh. Với những người có ý định khởi nghiệp, bản mệnh có thể bắt đầu tiến lên những bước đi đầu tiên. Điều bạn cần làm là tin tưởng vào định hướng của mình, đừng lùi bước khi phải đối diện với những điều bất ngờ chưa lường trước. Hơn nữa, xung quanh bạn luôn có mọi người ủng hộ.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn sống tình cảm, hiền lành, luôn biết vì mọi người và thấu tình đạt lý. Trong số những con giáp, tuổi Mùi là người khéo léo trong giao tiếp xã hội, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân, bất kể cuộc sống gặp phải khó khăn trắc trở thế nào cũng đều vượt qua ngoạn mục.

Tử vi 5 ngày (từ 27 đến 31/10): Quét sạch mây mù chắn lối, 3 con giáp tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, tài lộc bừng sáng, phú quý phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi vốn không tham vọng nhưng họ cũng nỗ lực và cố gắng không ngừng để xây dựng cuộc sống ấm no sung túc. Trong những ngày này, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi kế hoạch dự định đều được diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Cho dù tuổi Mùi chưa thế phát tài nhưng ít nhất họ cũng tìm được cơ hội để đổi đời, tìm được hướng đi mới trong công việc, giúp cuộc sống năm tháng về sau đủ đầy viên mãn.

Tuổi Mão

Người sinh năm Mão thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng và thường tính toán kỹ trước khi làm bất cứ việc gì. Con giáp này mưu cao, chí lớn, không chịu sống an phận thủ thường. Những cơ hội làm giàu cũng sẽ gõ cửa nhà Mão, nếu biết nắm bắt thì nhanh chóng thì chuyện đổi vận không quá khó khăn.

Tử vi 5 ngày (từ 27 đến 31/10): Quét sạch mây mù chắn lối, 3 con giáp tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, tài lộc bừng sáng, phú quý phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày này, người tuổi Mão được Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc vô cùng hanh thông, thịnh vượng. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương đạt thành tích cao, dễ bề thăng tiến. Sắp tới, tiền bạc sẽ ào ào đổ vào túi người tuổi Mão. Thành công trong sự nghiệp giúp con giáp này có được cuộc sống ấm êm, sung túc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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