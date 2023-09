Tử vi 5 ngày tới (4/4-8/4), Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, những con giáp sau 'gánh vàng gánh bạc', vận may 'thăm nhà', tiền tiêu rủng rỉnh

Tuổi Dần

Trong 5 ngày tới đây, con giáp may mắn này được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận hơn trước. Những điều may mắn, tốt đẹp nối tiếp nhau gõ cửa nhà. Do đó, bạn có cơ hội thăng tiến quan trọng. Bạn cũng rũ bỏ được vận xui, làm ăn gặp thời gặp thế, thu tiền về đầy túi. Cuộc sống của bạn sẽ ngày một khởi sắc hơn trước.

Bên cạnh đó, chuyện tình duyên của bạn cũng tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay.