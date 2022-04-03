Tử vi 5 ngày tới (4/4-8/4), Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, những con giáp sau 'gánh vàng gánh bạc', vận may 'thăm nhà', tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 12:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "gánh vàng gánh bạc", vận may "thăm nhà", tiền tiêu rủng rỉnh 5 ngày liên tiếp tới.

Tuổi Dần

Trong 5 ngày tới đây, con giáp may mắn này được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận hơn trước. Những điều may mắn, tốt đẹp nối tiếp nhau gõ cửa nhà. Do đó, bạn có cơ hội thăng tiến quan trọng. Bạn cũng rũ bỏ được vận xui, làm ăn gặp thời gặp thế, thu tiền về đầy túi. Cuộc sống của bạn sẽ ngày một khởi sắc hơn trước.

Bên cạnh đó, chuyện tình duyên của bạn cũng tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay.

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Người tuổi Dần được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ trở nên vượng phát, công danh dần thăng tiến, có quý nhân phù trợ trong 5 ngày nữa. Bạn cũng có được nhiều may mắn và thuận lợi trong thời gian tới. Sự nghiệp và công việc của bạn diễn ra bình yên và không gặp quá nhiều trắc trở, sóng gió. Bạn sẽ có được nhiều năng lượng để làm việc và cơ hội thăng tiến cũng tăng cao.

Ngoài ra, chuyện tình duyên của bạn cũng tốt đẹp và khởi sắc. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay.

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Người tuổi Mùi sẽ trở nên vượng phát, công danh dần thăng tiến trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc trong 5 ngày tới. Có quý nhân đi cùng sẽ giúp bạn làm ăn phát tài, tài vận khác biệt và sẽ thăng tiến lên một bậc. Bạn cũng tìm thấy ở nơi làm việc có hy vọng mới, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, có thể có thêm quý nhân phù trợ, vận trình sự nghiệp vô cùng hanh thông, con đường mới nhất, cuộc đời của mình đều tiến triển thuận lợi rất tốt.

Về vận trình tình cảm, bạn có thể làm chủ được cảm xúc của mình và sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Đây sẽ là một tuần tình yêu nở rộ trong trái tim bạn. Một số người độc thân sẽ gặp được một người đặc biệt. 

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Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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