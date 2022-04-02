Cát tinh Thiên Đức chiếu mệnh từ ngày 3/4 đến ngày 7/4, những con giáp sau sẽ bước vào điềm lành 'Tam hợp quý nhân', sự nghiệp bay xa, tiền đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 00:57

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ bước vào điềm lành "Tam hợp quý nhân", sự nghiệp bay xa, tiền đếm không xuể trong 5 ngày liên tiếp tới.

Tuổi Thìn

Nhờ có sao tốt cao chiếu, cuộc sống của con giáp may mắn này sẽ gặp được nhiều điều suôn sẻ trong 5 ngày tới. Sự nghiệp phát triển vô cùng suôn sẻ, tinh thần phấn chấn, tài lộc cũng thăng tiến, gia đình vàng bạc rủng rỉnh, cả ngày giàu sang hạnh phúc đáng ghen tị.

Đời sống tình cảm của bạn khá khởi sắc trong thời gian tới khi bạn sẽ luôn được bủa vây bằng cảm giác hạnh phúc và vui vẻ. Người đang độc thân sẽ được đối tượng khác phái để ý, thậm chí là bắt đầu mối lương duyên đó. Bạn hãy cứ thoải mái sống đúng với con người của mình nhé, ở bạn có những sức hút đặc biệt mà chính bạn không nhận ra đâu.

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Cuộc sống của người tuổi Thìn này sẽ gặp được nhiều điều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức. Ngoài ra, thành tựu trong sự nghiệp của bản thân cũng không nên coi thường, thậm chí có thể tăng gấp đôi, sự nghiệp suôn sẻ, quý nhân tứ phương hỗ trợ. 

Trong thời gian này người tuổi Ngọ không chỉ may mắn về công danh, tài lộc còn cực kỳ may mắn về tinh duyên. Nếu bạn còn độc thân thì đây là cơ hội để tìm kiếm tình duyên đích thực. Nếu bạn đã có một nửa thì càng thêm gắn bó bên nhau hơn.

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Sự nghiệp của người tuổi Hợi liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng dễ thành công trong 5 ngày tới. Sự nghiệp có tương lai suôn sẻ, cá nhân thể hiện xuất sắc khiến ai cũng phải nể phục, tràn đầy năng lượng trong công việc và được sếp đánh giá cao. Vận may về tài lộc rất tốt, kiếm được nhiều thì cầm chắc, thích hợp để đầu tư, quản lý tài chính để tăng gấp đôi thu nhập.

Con giáp này sẽ tìm thấy tình yêu tuyệt vời của mình. Tuy nhiên, bạn đừng ngồi yên một chỗ, tình yêu sẽ không tự tìm tới, mà hãy bước ra khỏi vùng an toàn để gặp gỡ nhiều đối tượng hơn. Nếu người nào đã kết hôn, ngọn lửa hôn nhân sẽ càng nồng nhiệt và ấm áp. 

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Người tuổi Tuất có quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng dễ thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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