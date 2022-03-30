Vận trình rực sáng từ ngày 31/3, những con giáp sau sự nghiệp 'thu hoạch trái ngọt', túi tiền đầy lên trông thấy, tình cảm mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 17:31

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp "thu hoạch trái ngọt", túi tiền đầy lên trông thấy, tình cảm mặn nồng từ ngày 31/3.

Tuổi Sửu

Cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của con giáp may mắn này cũng vượng phát hơn hẳn sau ngày 31/3. Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán được quý nhân Nhị Hợp mang tới một vài mối làm ăn khá “hời”. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng. Các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ.

Vận trình tình cảm của bạn khá lý tưởng, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Một vài xung đột từ trước đó giữa các thành viên trong gia đình kịp thời được hóa giải, trả lại không gian yên ấm, vui tươi cho ngôi nhà của bạn. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể. 

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Tài lộc của người tuổi Sửu vượng phát hơn hẳn sau ngày 31/3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong thời gian tới, người tuổi Mùi sẽ có vận trình hanh thông, công danh tấn tới. Bạn cũng là người rất giỏi thích nghi với hoàn cảnh nên dù gặp khó khăn cũng dễ dàng xoay sở. Nhờ vậy, bạn có cuộc sống ổn định, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Nếu bạn đang có dự định quan trọng hãy tiến hành ngay vì vận trình đang lên, làm gì cũng sẽ thành công.

Tình cảm không có nhiều biến động, chủ yêu là vì bạn vẫn thích tập trung cho sự nghiệp chứ chưa muốn dành thời gian yêu đương. Bạn cho rằng một khi mình đã trở thành một người xuất sắc thì xung quanh tự khắc sẽ có "vệ tinh" xung quanh, không cần mất công tìm kiếm.

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Sắp tới, người tuổi Mùi sẽ có vận trình hanh thông, công danh tấn tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài vận của người tuổi Ngọ khởi sắc mạnh mẽ, công việc thuận buồm xuôi gió mang lại những khoản thu nhập khổng lồ giúp cho con giáp này có thể tận hưởng một cuộc sống giàu sang, sung túc, không phải lo lắng về tài chính. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được giao phó, đảm nhiệm phần việc quan trọng, được nhiều người nể phục. Những thu hoạch hiện tại đều do bạn tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước nên thành tựu vô cùng bền vững.

Về vận trình tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân không thiếu người săn đón. Các cặp tình nhân tình cảm càng lúc càng đầm ấm bởi luôn tin tưởng và chăm sóc cho nhau. Những người đã lập gia đình có được cuộc sống hạnh phúc như ý.

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Tài vận của người tuổi Ngọ khởi sắc mạnh mẽ, công việc thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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