Tử vi 9 ngày tới (3/4-11/4), Thần Tài nuông chiều, những con giáp sau được tạo điều kiện làm giàu, tài lộc bát ngát, hỷ sự liên miên

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 01:31

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được tạo điều kiện làm giàu, tài lộc bát ngát, hỷ sự liên miên trong 9 ngày tới.

Tuổi Thìn

Trong 9 ngày tới, vận tài lộc của Thìn "nở rộ", tràn đầy phúc khí, khó ai có thể bì được con giáp này. Bạn cũng được thần Tài ưu ái, bề trên nuông chiều mà tạo mọi điều kiện để làm giàu, từ đó, tiền ùn ùn chui vào túi, vàng chất ngập két khiến ai nấy đều phải "ghen đỏ mắt".

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy rất hài hòa, thậm chí hai bạn là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù công việc có bận rộn hay gặp phải những điều không như ý ngoài xã hội, bạn cũng luôn cảm thấy thoải mái khi về đến nhà. Bạn thường tâm sự với nửa kia để được tháo gỡ khúc mắc.

 

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Tài lộc của Thìn nở rộ, tràn đầy phúc khí, khó ai có thể bì được con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có cát tinh đem đến cho bạn vận quý nhân khá vượng trong 9 ngày tới. Lúc gặp khó, bạn sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Vì thế, bạn đừng chần chừ gì mà hãy bắt tay ngay vào các kế hoạch cũng như những nhiệm vụ mới mẻ, coi đó là bàn đạp để tiến lên từng ngày.

Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Cũng thông qua những cuộc gặp mặt, bạn và người ấy hiểu thêm về tính cách, về cách suy nghĩ và hành xử của nhau.

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Người tuổi Tuất có cát tinh đem đến cho bạn vận quý nhân khá vượng trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 9 ngày tới, người tuổi Dậu kiếm được rất nhiều tiền, phất lên như diều gặp gió khiến người đời phải trầm trồ không nguôi. Hơn nữa, việc kiếm tiền ngày càng nhanh, mọi việc đều có thể phát triển theo ý muốn của bản thân. Đồng thời, cuộc sống gia đình viên mãn, sung túc, bạn có thể tạm biệt mọi khó khăn vất vả.

Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một bền vững hơn. Hai người nhanh chóng tháo gỡ được những hiểu lầm, mâu thuẫn sau khi trò chuyện với nhau một cách nghiêm túc và không giấu giếm.

 

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Người tuổi Dậu kiếm được rất nhiều tiền, phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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