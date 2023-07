Tử vi 5 ngày tới (12/7 - 16/7), 'Ngọc Hoàng ấn định' 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng đi đằng Tây hốt bạc, vươn mình trỗi dậy, cơm áo không lo, tiền bạc không thiếu

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đại lượng, không thích cãi nhau, hay so đo, tính toán với người khác nên được nhiều người quý mến. Con giáp may mắn này được Thần Tài che chở nên đường tài lộc, vượng phát. Thời gian 5 ngày tới, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội đổi đời, đổi vận, vận may, tin vui về sự nghiệp, công việc, cuộc sống, thu nhập, tình cảm, sức khỏe liên tiếp kéo đến.

Trong thời gian này con giáp này sẽ có khoảng thời gian vô cùng may mắn, huy hoàng. Những người tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, tình duyên cũng đỏ thắm như son. Tài lộc của tuổi này chủ yếu đến từ công việc chính, tức là bạn càng chăm chỉ làm việc bao nhiêu thì càng có được nhiều tiền bạc về tay. Với sự nỗ lực không ngừng thời gian qua thì chuyện tăng lương, tăng thưởng sẽ là điều dễ hiểu.