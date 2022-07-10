Tử vi tuần mới (11/7-17/7): Tài khí cực tốt, 3 con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, tiền về chật két, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 23:19

Những con giáp sau đây được Thần Tài ưu ái, làm đâu trúng đó, may mắn về tài vận, chuyển mình giàu có.

Tuổi Tuất

Con giáp may mắn đầu tiên xin được gọi tên tuổi Tuất, bạn sẽ có một tuần mới đầy hứng khởi, vượng cả tình lẫn tiền. Sự nghiệp thăng tiến, được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đồng thời, người tuổi Tuất sẽ có những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới… xuất hiện để bạn thể hiện bản thân và gặt hái thành công.

Tử vi học có nói, trong tuần này, tuổi Tuất không những được thượng đế chiếu cố về tinh thần mà còn cả về vật chất, vận thế của họ có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc.

Tử vi tuần mới (11/7-17/7): Tài khí cực tốt, 3 con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, tiền về chật két, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong tuần này, tuổi Tuất không những được thượng đế chiếu cố về tinh thần mà còn cả về vật chất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão có dấu hiệu phát triển vào tuần này, đặc biệt vận kim tiền trong tuần của người tuổi Mão vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Mão cũng có một tuần tài chính rủng rỉnh. Ngoài ra, Mão còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, và người đó sẽ giúp họ nắm bắt cơ hội để thăng quan, tiến chức.

Trong tuần này, Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên làm đâu thắng đó, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Tử vi tuần mới (11/7-17/7): Tài khí cực tốt, 3 con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, tiền về chật két, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót - Ảnh 2
Trong tuần này, Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi, trong tuần này là lúc tuổi Hợi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ quý nhân, được quý nhân dẫn đường chỉ lối, tuổi Hợi sẽ nhanh chóng tháo gỡ khó khăn và tiến gần tới thành công. Khoảng thời gian này người tuổi Hợi làm ăn tốt, tiền đổ vè túi đều đặn và có xu hướng tăng dần.

Tử vi cho thấy con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh hơn và thu được lợi nhuận không nhỏ. Thành công sẽ đến với người có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, không ngại gian khổ.  Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của tiểu nhân quấy quá nữa, nhờ vậy mà tiền bạc cũng vào túi đều đều và ổn định hơn.

Tử vi tuần mới (11/7-17/7): Tài khí cực tốt, 3 con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, tiền về chật két, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót - Ảnh 3
Theo tử vi, trong tuần này là lúc tuổi Hợi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ quý nhân, được quý nhân dẫn đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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