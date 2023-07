Tử vi ngày mới, đúng 18h ngày 10/7: Chúc mừng 3 con giáp được Thần Phật sủng hạnh, tài lộc thăng hoa, may mắn ngập tràn, tiền tài viên mãn khó ai bằng

Theo tử vi, đúng 18h ngày 10/7, sẽ có cát thần xuất hiện, mang đến nhiều cơ hội để Thìn có thể giành thắng lợi viên mãn trong mọi việc. Cho dù trong công việc hay học tập thì họ đều đạt thành tích tốt, sự nghiệp tăng tiến và được Thần Phật phù hộ những điều bình an luôn đến với người tuổi này.

Theo tử vi, đúng 18h ngày 10/7, sẽ có cát thần xuất hiện, mang đến nhiều cơ hội để Thìn có thể giành thắng lợi viên mãn trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc nên cuộc sống họ luôn đủ đầy. Trong thời điểm này, chính là một khoảng thời gian may mắn và dễ chịu của người tuổi Mão. Những cơ hội tốt cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm cực kỳ viên mãn đỏ thắm như son, cần biết tận dụng hết mức khoảng thời gian may mắn này để thu về nhiều thành tựu to lớn.