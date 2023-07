Tử vi đầu tuần, thứ 2 ngày 11/7, 3 con giáp trên có Quan Âm, dưới có Thần Tài nâng đỡ, thiên thời địa lợi, tiền bạc đổ về không đếm xuể, thu lãi đầy tay

Tuổi Ngọ trời sinh thông minh, bình thường đối nhân xử thế tốt, cũng rất lễ phép với mọi người, tính cách tốt bụng, thiện lương. Con giáp tuổi này xởi lởi, hào phóng, không so đo tính toán những điều nhỏ nhặt. Đầu tuần này, trên con đường tiến thân, Ngọ dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân rất nhiệt tình, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đầu tuần tới sẽ có nhiều điều tốt lành xảy ra, có quý nhân giúp đỡ suốt năm nên nếu nắm bắt được cơ hội thì tương lai giàu sang phú quý, gặp nhiều may mắn.

Đầu tuần này, con giáp tuổi Thân có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Người tuổi Thân có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Không những thế, con giáp này còn là người khôn khéo, giao tiếp tốt, biết xử lý các mối quan hệ cá nhân nên trong công việc luôn gặp may mắn.