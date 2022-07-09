Tử vi đầu tuần, thứ 2 ngày 11/7, 3 con giáp trên có Quan Âm, dưới có Thần Tài nâng đỡ, thiên thời địa lợi, tiền bạc đổ về không đếm xuể, thu lãi đầy tay

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 18:33

Thời gian tới những con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, nhận được lộc từ Thần Tài nên công việc ngày càng xuôi thuận.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ trời sinh thông minh, bình thường đối nhân xử thế tốt, cũng rất lễ phép với mọi người, tính cách tốt bụng, thiện lương. Con giáp tuổi này xởi lởi, hào phóng, không so đo tính toán những điều nhỏ nhặt. Đầu tuần này, trên con đường tiến thân, Ngọ dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Con giáp này tính cách hòa đồng, được nhiều người yêu quý, có quý nhân phù trợ. Con giáp tuổi này siêng năng, chăm chỉ và luôn tuân thủ nguyên tắc trung thực, chính vì thế họ luôn được đánh giá là đáng tin cậy. Người làm kinh doanh ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Ngọ vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Tử vi đầu tuần, thứ 2 ngày 11/7, 3 con giáp trên có Quan Âm, dưới có Thần Tài nâng đỡ, thiên thời địa lợi, tiền bạc đổ về không đếm xuể, thu lãi đầy tay - Ảnh 1
Đầu tuần này, trên con đường tiến thân, Ngọ dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân rất nhiệt tình, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đầu tuần tới sẽ có nhiều điều tốt lành xảy ra, có quý nhân giúp đỡ suốt năm nên nếu nắm bắt được cơ hội thì tương lai giàu sang phú quý, gặp nhiều may mắn. 

Đầu tuần này, con giáp tuổi Thân có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Người tuổi Thân có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Không những thế, con giáp này còn là người khôn khéo, giao tiếp tốt, biết xử lý các mối quan hệ cá nhân nên trong công việc luôn gặp may mắn.

Tử vi đầu tuần, thứ 2 ngày 11/7, 3 con giáp trên có Quan Âm, dưới có Thần Tài nâng đỡ, thiên thời địa lợi, tiền bạc đổ về không đếm xuể, thu lãi đầy tay - Ảnh 2
Đầu tuần này, con giáp tuổi Thân có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng với mọi người. Trong công việc, họ khá tỉ mỉ, tận tụy và có trách nhiệm. Người tuổi này tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè và rất được lòng người. Khi gặp khó khăn, họ dễ được quý nhân giúp đỡ và thường có cơ hội thăng tiến hơn những người khác.

Đầu tuần này, Mùi được Thần Tài phù hộ nên gặp nhiều may mắn, thu hút nhiều tài lộc. Bản mệnh nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp. Chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình thì Mùi có thể đạt được những thành tưu đúng như mong đợi.

Tử vi đầu tuần, thứ 2 ngày 11/7, 3 con giáp trên có Quan Âm, dưới có Thần Tài nâng đỡ, thiên thời địa lợi, tiền bạc đổ về không đếm xuể, thu lãi đầy tay - Ảnh 3
Đầu tuần này, Mùi được Thần Tài phù hộ nên gặp nhiều may mắn, thu hút nhiều tài lộc. Bản mệnh nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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