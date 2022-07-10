Tử vi 3 ngày đầu tuần (11-13/7), thần đồng tiên tri khẳng định chắc nịch 100% 3 con giáp may mắn gặp nhiều chuyện hỷ, chạm trúng 'mỏ vàng', cả công danh lẫn tài lộc một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 00:04

Những con giáp dưới đây vận trình cực đỏ, làm gì cũng thành công rực rỡ, từ công việc đến tài vận đều có nhiều khởi sắc.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3 ngày đầu tuần (11-13/7), người tuổi Dần với những sao tốt chiếu mệnh nên vận khí tốt, với thời cơ thay đổi, thăng tiến vượt bậc. Với bản tính lương thiện, hay giúp đỡ những người xung quanh mà tuổi Dần luôn được Thần Phật che chở, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi. 

Tử vi tháng 7 cho biết, vào 3 ngày này, con giáp tuổi Dần làm mưa làm gió, tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời. Với người kinh doanh, buôn bán hay làm chủ, cát tinh thúc đẩy khiến công việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió. Điều đó dẫn đến đường công danh của Dần cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11-13/7), thần đồng tiên tri khẳng định chắc nịch 100% 3 con giáp may mắn gặp nhiều chuyện hỷ, chạm trúng 'mỏ vàng', cả công danh lẫn tài lộc một tay ôm trọn - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3 ngày đầu tuần (11-13/7), người tuổi Dần với những sao tốt chiếu mệnh nên vận khí tốt, với thời cơ thay đổi, thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được xem là tràn đầy năng lượng và sức mạnh, vừa có sức quyến rũ vừa tỏa sáng, quyền lực và giàu sang. Theo tử vi, người tuổi Thìn trước sau gì cũng sẽ phát triển. Họ là những người với tầm nhìn xa trông rộng và rất kiệm lời.

Với bản tính lương thiện, con giáp này đi đâu cũng như được Thần Phật đưa đường chỉ lối, tiến tới thành công là điều sớm hay muộn. Thời điểm 3 ngày đầu tuần, người tuổi Thìn sẽ đón nhận may mắn, làm ăn ngày càng phát đạt. Đồng thời, người tuổi Thìn sẽ gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11-13/7), thần đồng tiên tri khẳng định chắc nịch 100% 3 con giáp may mắn gặp nhiều chuyện hỷ, chạm trúng 'mỏ vàng', cả công danh lẫn tài lộc một tay ôm trọn - Ảnh 2
 Thời điểm 3 ngày đầu tuần, người tuổi Thìn sẽ đón nhận may mắn, làm ăn ngày càng phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi vốn là người thông minh và có năng lực, đầu óc linh hoạt, giỏi giao tiếp, can đảm, tháo vát, sớm muộn gì cũng gặp thành công. Con giáp kiên trì, chịu khó này nên cân nhắc việc hợp tác với người có cùng chí hướng để tỷ lệ thành công cao hơn.

Đúng 3 ngày đầu tuần (11-13/7), đường tài lộc của con giáp tuổi Mùi hanh hao thông. Gặp vận may to nếu nắm bắt được thì thời cơ, cuộc sống của những con ngựa sẽ rực rỡ hơn, tài lộc tăng nhanh, quan hệ được mở rộng, của nả dần được tích lũy.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11-13/7), thần đồng tiên tri khẳng định chắc nịch 100% 3 con giáp may mắn gặp nhiều chuyện hỷ, chạm trúng 'mỏ vàng', cả công danh lẫn tài lộc một tay ôm trọn - Ảnh 3
Đúng 3 ngày đầu tuần (11-13/7), đường tài lộc của con giáp tuổi Mùi hanh hao thông - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Thời gian tới những con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, nhận được lộc từ Thần Tài nên công việc ngày càng xuôi thuận.

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