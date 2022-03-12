Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (14/3 - 16/3), chăm chỉ hành thiện, phước đức trăm bề, 3 con giáp tài lộc vững vàng, công danh thăng hạng, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 00:28

Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (14/3 - 16/3), 3 con giáp may mắn công việc ổn định, tài lộc vượng sắc, thỏa chí làm giàu.

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày đầu tuần mới, người tuổi Dậu hưởng nhiều phúc lộc trời cho. Con giáp may mắn này được hỗ trợ khá nhiều trong các mục tiêu đề ra. Bước đầu có thể gặp nhiều khó khăn, thế nhưng bản mệnh cứ yên tâm bởi mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo và trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, vào thời điểm này, bạn thậm chí không cần phải làm gì mà cũng thu về khối thành công. 

Tiền tài của con giáp cũng từ đây trở nên hưng thịnh. Dậu bên cạnh việc chăm lo cho cuộc sống của mình cũng đừng quên giúp đỡ những người xung quanh. Bản mệnh hãy nhớ rằng, càng cho đi nhiều, bạn sẽ càng nhận lại nhiều may mắn.

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Trong 3 ngày đầu tuần mới, người tuổi Dậu hưởng nhiều phúc lộc trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của người tuổi Tý trong 3 ngày đầu tuần diễn ra vô cùng tốt đẹp. Với tinh thần hăng hái, ham học hỏi và không sợ thất bại, con giáp chinh phục được khó khăn trước mắt, thuận lợi thăng tiến lên những vị trí cao hơn. Từ đây, con giáp có thể tận dụng và cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Thậm chí, bản mệnh còn đang có ý định mua nhà, sắm xe cho bản thân và gia đình.

Chuyện tình cảm càng trở nên ngọt ngào. Các cặp đôi ngày càng trở nên gắn bó. Người độc thân, nhất là nữ mệnh có thể tìm thấy đối tượng hợp ý, bắt đầu một món quan hệ mới trong tương lai.

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Công việc của người tuổi Tý trong 3 ngày đầu tuần diễn ra vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 3 ngày đầu tuần đón nhận nhiều tin tốt. Chính Tài giúp thu hút tài lộc, con giáp thu về mối lợi lớn, kiếm được những khoản tiền lớn hơn trước nhiều lần. Các kế hoạch của bạn cũng diễn ra trôi chảy với sự, dưới sự giúp sức của quý nhân, Tuất việc thăng quan tiến chức cũng trở nên dễ dàng hơn. Con giáp thuận lợi thu về tiền tài, ổn định cuộc sống.

Sức khỏe của Tuất không có gì đáng ngại. Con giáp luyện tập thường xuyên, có lối sống hoa quả tốt.

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Người tuổi Tuất trong 3 ngày đầu tuần đón nhận nhiều tin tốt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo

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