Tử vi 2 ngày liên tiếp (26/12 và 27/12): 3 con giáp bản mệnh thăng hoa, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc, giàu sang may mắn ngút trời

Tử vi 2 ngày liên tiếp (26/12 và 27/12) đối với người tuổi Dần đầy thách thức, đặc biệt là nguy cơ bị kẻ tiểu nhân âm thầm hãm hại. Cẩn trọng và cảnh giác là yếu tố quan trọng để tránh những rủi ro không mong muốn. Nhất là đối với những người làm lãnh đạo, sự sáng suốt và độ quyết đoán trong quyết định là quan trọng, không nên để mình bị lôi kéo bởi những đồng nghiệp có ý đồ tiêu cực.

Phương diện tình cảm, có sự may mắn với sự hỗ trợ từ gia đình, nhất là khi cần tâm sự và gặp khó khăn. Đối với những người độc thân, cần suy nghĩ kỹ về quyết định của mình và không nên đưa ra quyết định quá vội vàng, tránh tổn thương trong tình cảm.

Theo tử vi 2 ngày liên tiếp (26/12 và 27/12), tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão.

Người tuổi này mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Đó cũng là bí quyết giúp con giáp thành công dù xuất phát điểm thấp.

Thời gian gần đây, công việc của con giáp tuổi Sửu ít nhiều gặp trục trặc. Những người làm công ăn lương có thể được giao nhiệm vụ khó nhằn. Trong khi đó những người làm kinh doanh có thể sẽ không gặp may.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (26/12 và 27/12), tài lộc của con giáp tuổi Sửu dồi dào hơn trước. Người tuổi này gặp may mắn hơn trong công việc. Được quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc.

Trong công việc kinh doanh, người tuổi này gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Nhận được nhiều cơ hội và tài lộc, con giáp này kiếm tiền về đầy túi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.