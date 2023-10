Tử vi 2 ngày cuối tuần, Thần Tài ban mưa tiền bạc, 3 con giáp được vận giàu sang, công danh phát đạt, vận may ồ ạt kéo về, làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi

Người tuổi Thìn trong 2 ngày cuối tuần tài lộc nở hoa, công danh phát đạt. Dù là thời gian nghỉ ngơi nhưng con giáp vận nhận được nhiều niềm vui tài lộc. Nhờ chăm chỉ, bản mệnh thậm chí phát huy được khả năng của mình để làm việc tốt hơn so với ngày thường. Thìn thu được nguồn tiền khổng lồ, chi xài thoải mái.

Người tuổi Thìn trong 2 ngày cuối tuần tài lộc nở hoa, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tuần đón nhận hỷ sự bất ngờ. Con giáp có được những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Mùi thậm chí còn có khả năng phát tài nhờ vận may của mình. Con giáp được dự đoán sẽ thắng lớn trong các trò chơi may rủi hoặc sẽ có người quen đến biếu tặng tiền tài. Tuy nhiên, vận may thì không phải lúc nào cũng đến, con giáp vẫn phải cố gắng hết sức nếu muốn duy trì thành công.

Tình cảm của bản mệnh thăng hoa hơn bao giờ hết. Nếu không có gì thay đổi, cặp đôi có thể sẽ có một cái kết viên mãn trong vòng vài tháng tới. Chuyện tình của cả hai nhận được sự ủng hộ từ mọi người.