Tử vi 2 ngày cuối tuần (15,16/10/2022): Tỵ phát tài, Thìn tiền trĩu túi, Sửu đối mặt với hung vận

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 15:37

Con giáp nào sẽ phải đối diện với vận xui và mất mát?

Tuổi Tý

2 ngày cuối tuần (15,16/10/2022), người Tuổi Tý có cát thần soi sáng, phương diện tài lộc có những dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Cơ hội kiếm tiền của con giáp này khá nhiều, dù là tiền từ công việc chính hay các công việc làm thêm, tiền thưởng.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Còn người làm công ăn lương thoải mái tiền tiêu vì nhận được các khoản tiền lương, tiền thưởng.

2 ngày cuối tuần (15,16/10/2022) mọi chuyện đã có dấu hiệu khởi sắc, bạn càng hăng hái thì lại càng gặp được nhiều điều thuận lợi. Khó khăn trên con đường dẫn đến thành công là không thể tránh khỏi, song chỉ cần bạn vượt qua cảm giác nản lòng, buồn chán lúc đầu, bạn sẽ bắt đầu thẳng bước tới thành công.

Hãy nhớ rằng, thành công và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một bước mà thôi, quyết định nằm ở trong tay bạn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (15,16/10/2022): Tỵ phát tài, Thìn tiền trĩu túi, Sửu đối mặt với hung vận - Ảnh 1
2 ngày cuối tuần (15,16/10/2022), người Tuổi Tý có cát thần soi sáng, phương diện tài lộc có những dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

2 ngày cuối tuần (15,16/10/2022) Thìn phát tài, vì thế mà tiền bạc không phải là vấn đề khiến bạn cần phải lo nghĩ, người khác có thể kiếm tiền khó khăn nhưng bạn thì không hề. Ngay từ đầu tuần, tài lộc đã ùn ùn đổ về nhà, các nguồn thu nhập tăng vọt, thậm chí dù bạn muốn từ chối những cơ hội kiếm tiền đã tới tận tay mình cũng khó.

Nhân thời điểm thuận lợi, được quý nhân phù trợ, cát tinh soi đường như thế này, bản mệnh hãy nhanh chóng thực hiện những kế hoạch mới của mình, có thế mới nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra từ trước đó. Khi bắt tay vào làm việc, có thể bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn, vất vả đấy, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì thành tích đạt được càng đáng ngưỡng mộ bấy nhiêu.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu phải chuẩn bị tinh thần đối diện với vận xui, không như ý.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cảm thấy khó khăn trong việc phân định mọi việc hoặc sẽ bị bối rối khi đứng trước quá nhiều lựa chọn, vì thế mà thay vì làm các công việc thường ngày, bạn lại chọn những phần việc thú vị hơn, khiến trật tự bị xáo trộn hoàn toàn.

Trong chuyện chi tiêu, bạn thường xuyên phải mua sắm dù chỉ là những món đồ cơ bản, cần thiết trong gia đình nhưng khi cộng tổng lại thì sẽ tốn một khoản tiền lớn. Bạn cần phải giảm bớt việc tiêu xài cho những món hàng không cần thiết.

Chuyện lứa đôi gặp trục trặc.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng chớ vội thay đổi điều gì vào lúc này vì mọi thứ đang diễn ra bất lợi cho bạn. Trong mọi hoạt động, đừng tách mình khỏi tập thể, việc hợp tác với mọi người sẽ đem đến cho bạn nhiều ích lợi hơn.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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Chiều mai là thời gian khởi sắc đối với 3 con giáp sau khi đón nhận vàng bạc phủ phê, làm gì cũng thuận lợi, tình duyên đỏ thắm viên mãn ngày cuối tuần.

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