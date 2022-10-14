Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, thảnh thơi hứng tiền vàng, bạt ngàn đất cát, sắm nhà tậu xe nhanh như chớp

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 14:02

Tử vi trong 15 ngày tới, từ (15/10 -29/10)được Thần Tài chiếu cố nhiệt tình, lộc lá bùng nổ mạnh mẽ, sớm có nhà có xe, dư dả của cải về sau.

Tuổi Tý

Tử vi trong 15 ngày tới, từ (15/10 -29/10) cục diện Tam Hợp xuất hiện mang tới những thuận lợi nhất định cho người tuổi Tý. Phương diện công việc của bạn mệnh tiến triển khá tốt. Bạn có tài năng lại thêm cơ hội thể hiện mình nên đã tạo ra không ít không gian phát triển bản thân trong tương lai.

Cơ hội đến với tất cả mọi người chỉ có điều ta có nắm bắt được hay không mà thôi, thậm chí có người còn tự tạo ra cơ hội cho chính mình nữa. Chính sự rèn giũa sẽ giúp bạn trở nên nhạy bén hơn khi làm việc, có kỹ năng nhận biết được khi nào thì thời điểm đến để tỏa sáng. 

Ngũ hành tương sinh giúp tình cảm của các cặp đôi hay vợ chồng vô cùng mặn nồng, những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, mối quan hệ ngày càng gắn kết hơn. Người độc thân có thể được bạn bè hoặc gia đình mai mối, giới thiệu nên có cơ hội gặp gỡ một số đối tượng khác phái.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, thảnh thơi hứng tiền vàng, bạt ngàn đất cát, sắm nhà tậu xe nhanh như chớp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi trong 15 ngày tới, từ (15/10 -29/10) Thực Thần phù trợ, người tuổi Dần dễ phát tài, nhất là với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng trong suốt một thời gian dài. Bạn sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Bản tính hài hước và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến bạn được nhiều người yêu mến. Bạn dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Thời gian này cũng là ngày thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm đối tác trong tương lai.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, thảnh thơi hứng tiền vàng, bạt ngàn đất cát, sắm nhà tậu xe nhanh như chớp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi trong 15 ngày tới, từ (15/10 -29/10) là khoảng thời gian vượng cát tinh với tuổi Thìn, may mắn, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo tới với con giáp này. Không những vậy, tuổi Thìn còn được chỉ ra có vượng quý nhân rất lớn, nên đường tài lộc nhờ vậy mà càng trở nên hanh thông. Từ thời gian này, tuổi Thìn cứ thế mà đi trên con đường trải sẵn hoa hồng, hưởng trọn thành công.

Thời gian này, tuổi Thìn kiếm tiền bạc dễ dàng trong tầm tay, nhận được khoản tiền kếch xù đến mức bản thân con giáp này cũng không ngờ được. Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Thìn thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, thảnh thơi hứng tiền vàng, bạt ngàn đất cát, sắm nhà tậu xe nhanh như chớp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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