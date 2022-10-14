Trúng số ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 3 ngày tới (15, 16, 17/10): Những con giáp được Thần tài săn đón, vạn sự hanh thông, càng về cuối năm mọi điều càng thuận theo ý muốn

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 10:33

Tử vi trong 3 ngày tới (15, 16, 17/10) dự đoán, những con giáp sau đây sẽ có tương lai vô cùng tươi sáng, được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, làm gì cũng thu về thành công vượt mong đợi.

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn tháng trước khó khăn thế nào thì tháng này sẽ được bù đắp. Thìn sẽ thấy sự chuyển biến lớn trong vận trình của mình. Cụ thể, trong 3 ngày tới (15, 16, 17/10) dự đoán vận trình sự nghiệp của Thìn hanh thông, dễ được quý nhân giúp đỡ, mọi mặt đều trở nên tốt hơn.

Người tuổi Thìn dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Thìn vốn là người chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu để có thể thăng chức, tăng lương. Điều này hoàn toàn có thể đến với người tuổi Thìn trong thời gian tới.

Tử vi trong 3 ngày này, dự đoán người tuổi Thìn sẽ duy trì nhiều liên lạc hơn trong tháng này, chi tiêu có tăng nhưng đều là khoản xứng đáng, cần thiết. Lời khuyên dành cho người tuổi Thìn trong tháng 10 này là luôn trân trọng và biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Trúng số ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 3 ngày tới (15, 16, 17/10): Những con giáp được Thần tài săn đón, vạn sự hanh thông, càng về cuối năm mọi điều càng thuận theo ý muốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi trong 3 ngày tới (15, 16, 17/10)dự đoán Tuổi Mùi làm gì cũng trôi chảy, thuận lợi trong ngày này vì có cát tinh nâng đỡ vận trình, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Có Thiên Tài che chở, bạn có thể tìm ra những cách để cải thiện thu nhập nhanh chóng, bớt đi nhiều gánh nặng tài chính.

Kinh doanh buôn bán vượng phát, hàng hóa lưu thông ổn định đem về lợi nhuận cao. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Mặc dù việc này sẽ khiến bạn mất thêm thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, chi tiêu cũng thoải mái hơn.

Trúng số ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 3 ngày tới (15, 16, 17/10): Những con giáp được Thần tài săn đón, vạn sự hanh thông, càng về cuối năm mọi điều càng thuận theo ý muốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi trong 3 ngày tới (15, 16, 17/10)dự đoán Lục Hợp giúp cho con giáp tuổi Tuất hợp tác làm ăn, kinh doanh sẽ có lợi trong ngày này, gặp được đối tác phù hợp bạn đã có thể gạt bỏ đi rất nhiều lo lắng. 3 ngày này cũng phù hợp để nối liên lạc lại với một người thân ở xa bạn nhé.

Chính Tài thúc đẩy cho tài vận của con giáp tuổi Tuất lúc này được hanh thông, thuận lợi, một số người có kinh nghiệm đầu tư thì đây là lúc thu về lợi nhuận. Thế nhưng với cơ hội mới thì bạn vẫn phải xem xét, cân nhắc thêm nhé.

Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe là vấn đề mà bạn lo ngại nhất trong thời gian này, nhưng nếu bạn giải tỏa đi những áp lực về những suy nghĩ tiêu cực thì giảm đi rất nhiều cảm giác mệt mỏi hay đau đớn.

Trúng số ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 3 ngày tới (15, 16, 17/10): Những con giáp được Thần tài săn đón, vạn sự hanh thông, càng về cuối năm mọi điều càng thuận theo ý muốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Xin chúc mừng 3 con giáp được thần Tài gõ cửa trao quà, may mắn phát tài, gia đình sẽ ấm êm, hạnh phúc trong 6 ngày tới (15/10 - 20/10)

Xin chúc mừng 3 con giáp được thần Tài gõ cửa trao quà, may mắn phát tài, gia đình sẽ ấm êm, hạnh phúc trong 6 ngày tới (15/10 - 20/10)

Trong vòng 6 ngày tới (15/10 - 20/10), có 3 con giáp cực kỳ may mắn, mở cửa đón tài lộc, tình tiền vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

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