Chúc mừng những con giáp sau đây, trong 12 ngày sắp tới có Thần Tài luôn chờ trước cửa, thoải mái ngửa tay đón lộc trời, nắm chắc trong lòng bàn tay cơ hội gánh tiền tỷ vào nhà

Con giáp tuổi Dần làm việc rất có tổ chức, kỷ luật, luôn nhạy bén nắm bắt các cơ hội để nâng cao hiệu quả công việc, thu lợi nhuận lớn.

Người tuổi Dần rất có động lực để phấn đấu, dù ở bất cứ thời điểm nào. Năm nay, họ có cơ hội leo cao, thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và quý nhân.

Có thể nói, con giáp tuổi Dần có một tháng 10 "mệt mỏi" vì đếm tiền, không chỉ cuộc sống của bản thân no đủ mà còn dìu dắt gia đình cùng phát đạt.

Tử vi dự đoán, trong 12 ngày sắp tới (14/10 - 25/10) vận may của họ luôn rất tốt, không những không xuống dốc mà còn gặp được quý nhân phù trợ, hiệu quả tăng lên gấp bội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, trong 12 ngày sắp tới (14/10 - 25/10) Tam Hợp xuất hiện là thời điểm phù hợp nhất để cải thiện tình cảm lứa đôi bằng những hành động nho nhỏ nhưng thiết thực. Hãy nhớ, đừng bao giờ ngừng việc gây ấn tượng và khiến đối phương muốn yêu thương bạn nhiều hơn.

Thiên Tài giúp sức nên việc kiếm tiền của tuổi Thìn lúc này thuận lợi hơn, có người còn may mắn được cho tiền. Thế nhưng cũng phải cẩn thận với những cái bẫy đang bày ra nữa nhé, bạn phải tinh ý mới đủ tránh khỏi chúng.

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu tích cực cho những ai đang chữa bệnh, sức khỏe được cải thiện khi bạn hiểu hơn về cơ thể mình và tìm cách điều chỉnh thích hợp. Quan trọng nhất là bạn được nghỉ ngơi đầy đủ nên rất nhanh hồi sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, trong 12 ngày sắp tới (14/10 - 25/10) công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nếu biết đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đưa ra những định hướng phù hợp cho tương lai.

May mắn hơn, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu cần phải khắc phục. Hãy lắng nghe đối phương nhiều hơn, bạn có thể rút ra nhiều bài học đáng quý.

Mộc khắc Thổ khuyên bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, bỏ mặc con cái tự do phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

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