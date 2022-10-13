Tin vui lớn cho 3 con giáp mệnh lớn trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10): Được Vương hoàng chiếu mệnh, rũ sạch mọi vận xui làm gì cũng phát tài, phát lộc, mọi việc hanh thông, thuận theo ý muốn

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 16:42

Tử vi trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10) cho thấy, có 3 con giáp làm gì cũng phát tài, phát lộc, mọi việc đều hanh thông, thuận theo ý muốn.

Tuổi Sửu

Tử vi trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10) cho thấy, Tam Hợp che chở, thứ 3 này là một ngày tràn ngập hứng khởi với người tuổi Sửu. Bạn sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào trong ngày này. Những chú Trâu có thể thực hiện tốt những mục tiêu và kế hoạch mà mình đặt ra, chỉ cần bạn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn bày ra trước mắt.

Người làm kinh tế cũng có thể nhân cơ hội này để xem xét và đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh khá chính xác. Bên cạnh đó, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác hoặc người có cùng chí hướng, giúp ích cho tương lai.

Tin vui lớn cho 3 con giáp mệnh lớn trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10): Được Vương hoàng chiếu mệnh, rũ sạch mọi vận xui làm gì cũng phát tài, phát lộc, mọi việc hanh thông, thuận theo ý muốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Đường tài lộc của Tị tuần này khá suôn sẻ, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán cũng đều có lộc. Tạm thời không phải lo lắng tới chuyện tiền bạc.

Tử vi trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10) cho thấy, đây là lúc vượng khí nhất, có lợi cho việc cầu tài, đầu tư, phát triển kinh doanh. Vì vậy, người làm kinh tế cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Người tuổi Tị có thể sẽ phải khá tất bật, đi lại nhiều do yêu cầu công việc nhưng tất cả công sức bạn bỏ ra sẽ được trả công xứng đáng.

Đây là thời điểm có nhiều thách thức với người làm công ăn lương nhưng hãy cố giữ vững tinh thần. Cuối tuần, Tị sẽ có cơ hội biến mục tiêu thành hiện thực, chỉ cần bản mệnh tự tin vào năng lực của mình.

Nếu Tị thành công thì sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.

Tin vui lớn cho 3 con giáp mệnh lớn trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10): Được Vương hoàng chiếu mệnh, rũ sạch mọi vận xui làm gì cũng phát tài, phát lộc, mọi việc hanh thông, thuận theo ý muốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng tuổi Ngọ là người cầu toàn, có khả năng sáng tạo. Ngọ cũng là người yêu thích tự do, thích đi đây đi đó, tìm tòi cái mới. Nhờ trải nghiệm có được từ những chuyến đi, tuổi Ngọ có đủ bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, tự làm chủ cuộc đời mình.

Tử vi trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10) cho thấy, tuổi Ngọ được phúc tinh chiếu mệnh nên những ngày tháng cuối năm càng phát triển rực rỡ hơn. Con giáp này có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tài vận dồi dào, tiền của ngày một vượng phát. Đời sống tinh thần của con giáp này cũng diễn ra tốt đẹp. Nhìn chung cuộc sống của tuổi Ngọ trong thời gian tới sẽ bình an.

Tin vui lớn cho 3 con giáp mệnh lớn trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10): Được Vương hoàng chiếu mệnh, rũ sạch mọi vận xui làm gì cũng phát tài, phát lộc, mọi việc hanh thông, thuận theo ý muốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ 10h20p hôm nay, 3 con giáp chuẩn bị nhận phúc lộc đầy mình, kiếm tiền cực đỉnh lại biết tiết kiệm, sớm có của ăn của để, về già sung túc, đủ đầy, không cần lo cơm áo, gạo tiền

Kể từ 10h20p hôm nay, 3 con giáp chuẩn bị nhận phúc lộc đầy mình, kiếm tiền cực đỉnh lại biết tiết kiệm, sớm có của ăn của để, về già sung túc, đủ đầy, không cần lo cơm áo, gạo tiền

Kể từ 10h20p hôm nay, 3 con giáp nhận được sự chiếu cố nồng hậu, kiếm tiền giỏi, chi tiêu hợp lí, được quý nhân dẫn lối đến con đường giàu sang, phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con gip1 may mắn 3 ocn giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 6 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 6 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 6 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 6 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người