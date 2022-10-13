Tin vui lớn cho 3 con giáp mệnh lớn trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10): Được Vương hoàng chiếu mệnh, rũ sạch mọi vận xui làm gì cũng phát tài, phát lộc, mọi việc hanh thông, thuận theo ý muốn

Tử vi trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10) cho thấy, có 3 con giáp làm gì cũng phát tài, phát lộc, mọi việc đều hanh thông, thuận theo ý muốn.

Tuổi Sửu Tử vi trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10) cho thấy, Tam Hợp che chở, thứ 3 này là một ngày tràn ngập hứng khởi với người tuổi Sửu. Bạn sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào trong ngày này. Những chú Trâu có thể thực hiện tốt những mục tiêu và kế hoạch mà mình đặt ra, chỉ cần bạn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn bày ra trước mắt. Người làm kinh tế cũng có thể nhân cơ hội này để xem xét và đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh khá chính xác. Bên cạnh đó, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác hoặc người có cùng chí hướng, giúp ích cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tị Đường tài lộc của Tị tuần này khá suôn sẻ, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán cũng đều có lộc. Tạm thời không phải lo lắng tới chuyện tiền bạc. Tử vi trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10) cho thấy, đây là lúc vượng khí nhất, có lợi cho việc cầu tài, đầu tư, phát triển kinh doanh. Vì vậy, người làm kinh tế cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Người tuổi Tị có thể sẽ phải khá tất bật, đi lại nhiều do yêu cầu công việc nhưng tất cả công sức bạn bỏ ra sẽ được trả công xứng đáng.

Đây là thời điểm có nhiều thách thức với người làm công ăn lương nhưng hãy cố giữ vững tinh thần. Cuối tuần, Tị sẽ có cơ hội biến mục tiêu thành hiện thực, chỉ cần bản mệnh tự tin vào năng lực của mình. Nếu Tị thành công thì sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Tử vi nói rằng tuổi Ngọ là người cầu toàn, có khả năng sáng tạo. Ngọ cũng là người yêu thích tự do, thích đi đây đi đó, tìm tòi cái mới. Nhờ trải nghiệm có được từ những chuyến đi, tuổi Ngọ có đủ bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, tự làm chủ cuộc đời mình. Tử vi trong 10 ngày tới (15/10 - 24/10) cho thấy, tuổi Ngọ được phúc tinh chiếu mệnh nên những ngày tháng cuối năm càng phát triển rực rỡ hơn. Con giáp này có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tài vận dồi dào, tiền của ngày một vượng phát. Đời sống tinh thần của con giáp này cũng diễn ra tốt đẹp. Nhìn chung cuộc sống của tuổi Ngọ trong thời gian tới sẽ bình an. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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